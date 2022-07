Policía detiene a peligroso sicario en Yasy Cañy

Se trata de Aldo Velázquez Candia de 27 años, sindicado de haber asesinado a los hermanos Francisco Luis González y Fernando González Meza en la noche del 6 de noviembre del 2021 en el interior del colegio Laguna Pacobá, al término de un torneo de fútbol.

Lea más: Dos hermanos asesinados en el colegio de Yasy Cañy

El hombre también cuenta con antecedentes por robo agravado (2015), tentativa de robo agravado (2016), violación de la patria potestad (2021) y el doble homicidio doloso (2021).

Su aprehensión fue durante el allanamiento que se llevó a cabo en dos viviendas ubicadas en la colonia Yby Pyahu, del distrito de Yasy Cañy, a tempranas horas de este viernes. El operativo estuvo encabezado por el agente fiscal Lucrecio Cabrera y la subcomisario Deolinda Lezcano.

Velázquez Candia es considerado como un temible delincuente que se mantuvo escondido por mucho tiempo amedrentando a la población de la zona. No se descarta que cuente con más antecedentes que no fueron registrados por la policía. El hombre fue llevado hasta la comisaría Quinta de Curuguaty donde quedó recluido.