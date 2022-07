Imputan a menor que habría sido cómplice en la muerte de un joven en Itauguá

“El Ministerio Público ya requirió su medida cautelar y se pidió su prisión preventiva en el Centro Educativo de Itaugua ex Panchito López. Manejamos ciertos datos, pero no quisiéramos dar información al respecto para no entorpecer la investigación. Aparentemente los involucrados serían menores de edad, pero todavía no estamos confirmando esos datos”, explicó la fiscal Jennifer Marchuk, de la ciudad de Itauguá.

La fiscal Marchuk imputó al menor de 16 años por tentativa de homicidio doloso en carácter de complicidad. Sin embargo, confirmó que la carátula sería cambiada en el transcurso del día.

“Ahora vine a la morgue para realizar la revisión del cadáver, quien en vida sería Francisco Robles, a los efectos de realizar el procedimiento de la extracción de los proyectiles. El estaba internado en estado crítico en el Hospital del Trauma a raíz de dos impactos de bala que dieron en su humanidad, uno en el cráneo que quedó desintegrado y otro en la zona del muslo lado izquierdo que fue extraído de forma entera”, manifestó la fiscal.

Comentó además que actualmente se está realizando un trabajo de inteligencia con agentes de Investigación de Delitos y Homicidios para obtener más datos sobre el crimen.

No obstante, recalcó que los investigadores ya tienen pistas sobre la supuesta implicación de varias menores de edad en el caso.

Francisco Robles fue baleado en la ciudad de Itauguá el pasado sábado en horas de la tarde, en la zona de la ruta que une Areguá y Patiño, en la fracción Villa Gaona, compañía Estanzuela, según el reporte de la Comisaría 36 de Patiño.

Robles supuestamente estaba sentado frente a su casa cuando un grupo de jóvenes se le acercó para amenazarlo, momento en que huyó del lugar y se produjo una balacera que lo hirió de gravedad.

Tras el hecho, el herido fue trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad de Areguá y luego al Hospital del Trauma en Asunción, donde se produjo su deceso el domingo en horas de la noche.