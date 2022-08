Preocupa formación de policías egresados tras pandemia: “No tienen escuela de soldado”

El comisario Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional, habló con ABC 730 AM sobre la realidad de la Policía Nacional. En la entrevista admitió que la Policía está acostumbrada a trabajar al límite.

Presupuesto tiene un límite

“No tenemos que ir muy lejos: en la comisaría 5ª no están tan bien. Estamos modificando y limpiando en todas las comisarías para ofrecer una comodidad”, refirió Fleitas. Asimismo, aseveró que en la región se sufre una limitación presupuestaria.

El presupuesto de la Policía Nacional es de G. 2,9 billones, de los cuales el 89% es para salarios y el resto, un 40% se destina a combustible, según datos proveídos por Fleitas. “No se puede disminuir el combustible, porque el móvil tiene que recorrer”, expresó.

El comisario indicó que el año próximo se estima que la Policía Nacional tendría un incremento en el presupuesto anual a G. 3,3 billones, pero seguirán teniendo un 89% de gastos rígidos. “Ojalá haya una adición en el presupuesto del próximo año y así poner en condiciones mínimas”, dijo.

Sobre la infraestructura y dotación de equipos, señaló que existe una preocupación por la necesidad. “Eso es real, no podemos negar que faltan equipos, móviles. Estamos priorizando la compra de vehículos”, expresó.

Policía, preocupada por nuevos egresados

Desde la Policía Nacional reportan una preocupación por los nuevos agentes egresados este año, que realizaron sus estudios de manera virtual por la pandemia.

“Nos trae dificultades esa situación, porque no tienen escuela de soldado. Probablemente en una guardia de ocho horas sobre Palma, a las cuatro horas ya no podrán pararse porque su cuerpo no está acostumbrado”, expresó.

“Estuvimos analizando permanentemente, porque la delincuencia es dinámica y la Policía debe ser más dinámica para que se pueda prevenir”, indicó. Señaló además que a veces algunos agentes ni siquiera quieren hacer la patrulla a pie, a pesar de que esta forma de control es sumamente importante.

Más allá de los equipos de seguridad y de inteligencia, los agentes policiales deben tener el espíritu de servicio, observó. Agregó además que existen algunos policías que debilitan la institución.

Trajo a colación un caso de robo de un arma de fuego en una comisaría. Sobre el caso se abrió una investigación y el presunto ladrón resultó ser un nuevo egresado policial.

“Acá se produce el fenómeno de que la actuación irregular de un policía le alcanza hasta el comandante. Tenemos la obligación de mejorar”, subrayó la autoridad.

El comandante instó además a la ciudadanía a que sea contralora de la Policía Nacional y realice las denuncias pertinentes. “Que la población ayude a la labor policial para la lucha contra la delincuencia”, refirió.