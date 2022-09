“La guerra está perdida” en Pedro Juan Caballero, lamenta Acevedo

La familia Acevedo ya perdió a varios de sus miembros y sufrió numerosos atentados contra la radio Amambay. El precandidato a intendente Ronald Acevedo se mostró hoy completamente resignado y afirmó que tienen mucho miedo de hablar y de salir de sus casas.

“Cuando ocurrió lo de Humberto Coronel dije: ‘La guerra está perdida’. Esto ya no da más. Ya no hay nada que hacer. Este Gobierno no hace nada y no lo va a hacer”, lamentó sobre el avance de la criminalidad y el sicariato en Pedro Juan Caballero.

Acevedo afirmó que ya no confían siquiera en la Policía Nacional luego de los atentados en los cuales fueron víctimas su hija y su hermano. “Ahora sí están peligrosas las cosas. Estamos con mucho temor porque esto va a seguir ocurriendo, porque no se toman las medidas de los organismos de seguridad”, expresó.

“Cortina de humo”

En otro momento, Acevedo afirmó que los criminales actúan sabiendo que no van a ser investigados, tal y como sucedió en todos los atentados en los cuales fueron víctimas los miembros de su entorno. Aseguró que lo que hacen ahora los policías es lo mismo de siempre, con nulos resultados.

“Montan la misma escena de película de siembre. Se escandalizan, desde la capital mandan un contingente, ‘los mejores hombres’, el mismo discurso. Se quedarán por una semana, se enfrían las cosas, se mandan mudar y nos quedamos nuevamente a merced de criminales”, cuestionó.

Aseguró que van a decir que Pedro Juan Caballero está sitiada y llenarán de patrullas la zona, pero toda la movilización no va a durar más de una semana. “Todo es cortina de humo”, afirmó.

Así también, indicó que no existe una verdadera política de seguridad para combatir la criminalidad en la zona fronteriza. “La Policía acá no tiene ni las más mínimas condiciones de enfrentar, sin patrulleras, sin equipos”, aseguró.

Finalmente, resaltó el temor con el cual vive la población pedrojuanina y, sobre todo, los periodistas y miembros de su entorno familiar. “Estamos con mucho miedo porque sabemos bien que no vamos a tener respuestas. Las veces que hablo, mi familia se queda muy mal, están aterrorizados”, reveló Acevedo.

