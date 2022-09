Tribunal condena a joven a 29 años por tentativa de feminicidio

El Tribunal Colegiado de la circunscripción de Central, presidido por la jueza Fátima Soledad Rojas e integrado por Julio César López Martínez y Gladys Carolina Bernal Quintero, condenó a 29 años de pena privativa de libertad a Paulo Sergio Samudio Sanabria por la violenta agresión e intento de feminicidio de su expareja, Cinthya Carolina Díaz, con quien tiene dos hijos, de 4 y 7 años.

El debate público inició el 5 de setiembre y culminó ayer, con la sentencia.

El caso, ocurrido en la madrugada del 24 de febrero de 2021, al inicio estuvo a cargo de la fiscala Nohelia Naumann quien imputó a Paulo por tentativa de feminicidio, pero luego la causa quedó a cargo de las agentes Karen Chaparro y Lissa Ruíz Díaz, en tanto que como abogados querellantes estuvieron Óscar Tuma y Rodrigo Sanabria, quienes se adhirieron al pedido de la fiscalía de la imposición de una pena de 30 años, la máxima establecida en la Ley N° 5777/2016.

Los abogados Tuma y Sanabria, destacaron su conducta violenta al término del juicio, pues Paulo Samudio, tras conocer su pena reaccionó arrojando una silla contra los miembros de la prensa que se encontraban cubriendo la audiencia pública, luego de que lo hayan filmando consolando a su madre.

Víctima quedó con severos daños

El abogado Tuma dijo a ABC, que Díaz “venía siendo acosada, perseguida. Un año antes él le rompió la nariz. Es una persona que vivía un calvario. El día 24 fue terrible, y quedó demostrado que realmente hubo una representación de querer matarla por la forma que le agredió”.

Agregó que por la agresión sufrió la fractura de la mandíbula, por lo que estuvo un mes sin poder comer. Tras la reconstrucción siguió un tratamiento largo y costoso.

Sobre el daño psicológico dijo que “hasta ahora hablás con ella y entra en pánico”.

Sobre el condenado, el abogado de la querella señaló que “en todo este tiempo, esa conducta violenta que él tenia no intentó cambiar, ni antes ni después, entonces no vimos un cambio en él. En juicio llegó a declarar que no tuvo la intención de matar, pero la intención existió y se demostró”.

Amplió con el hecho de que en el juicio quedó demostrado “que él fue a la casa de su expareja, un día antes, pero no la dejaron verle, entonces él la esperó toda la noche, sabiendo donde iba a ir ella. Planeó ese encuentro y la reacción. Esa forma en como actuó, no es una forma del momento, por la brutalidad que se observa. Es increíble que ella esté viva”.

Instituciones en deuda

En otro momento Tuma expresó que estos son los casos en los que tanto, el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, deberían ofrecer acompañamiento y contención a la mamá y a los hijos, por el trauma que representa.

“Con la condena no ganamos nada, porque termina ahí, pero después no hay acompañamiento”, dijo.