Diputado recibió 31.000 dólares de Miguel Celular, según la Fiscalía

Luego de un año de la investigación conocida como caso Belia, el Ministerio Público presentó el jueves último la acusación por lavado de dinero y asociación criminal provenientes del narcotráfico contra el supuesto traficante internacional Miguel Ángel Servín Palacios, conocido con los alias de Miguel Celular, Tío Miguel, Tío y Bola 8.

También fue acusada su esposa, Liz Katherine Lailla Villalba, así como su amante, la brasileña Bruna Regina Martins Morais.

El proceso afecta igualmente al supuesto testaferro de Servín, Hugo Antonio Meza Huespe, y la esposa de este, María Silvia Lezcano Monges.

Los últimos en la lista son Elvio María Vega Chaparro y Francis Marcelo Rojas Benítez, quienes fungían de chofer y guardaespaldas de Servín.

Próximamente, sería acusado también por los mismos hechos Aníbal Ramón Insfrán, el secretario de mayor confianza de Servín.

De todo ese grupo, solo Servín e Insfrán están en prisión, ya que el resto consiguió medidas alternativas.

Lea más: Acusan y piden juicio oral para Miguel Servín por lavado de dinero

La acusación fue firmada por el fiscal de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Ledesma, ya que el fiscal titular de la causa, Isaac Ferreira, se encuentra recusado al igual que toda la unidad Contra el Narcotráfico.

El documento fue presentado ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

El parlamentario

Entre las 446 páginas figura un apartado especial sobre Éver Juan Aricio Noguera, de 44 años de edad, quien es actual diputado colorado por Guairá y precandidato a gobernador de ese departamento por el movimiento Fuerza Republicana, que a su vez postula a Arnoldo Wiens Dürksen para a Presidencia de la República.

Según la Fiscalía, entre mayo y noviembre de 2020 Noguera recibió 18 préstamos de dinero en guaraníes y en dólares de parte de Hugo Meza, supuesto testaferro de Miguel Servín.

Entre dichas operaciones hay una del 8 de octubre de 2020, cuando supuestamente el diputado retiró un caudal de 31.000 dólares que salió directamente de los fondos de Miguel Celular, según la interpretación que hizo la Fiscalía tras analizar la computadora de Hugo Meza.

“En los registro hallados en las evidencias vinculadas a Hugo Antonio Meza Huespe, se identificó una planilla de control de dinero entregado a Ever Juan Aricio Noguera desde el 19/05/2020 hasta el 03/11/2020, específicamente en fecha 08/10/2020 se observa el monto de 31.000 en dólares y la observación TÍO, alias utilizado por Hugo Meza para referirse a Miguel Ángel Servín Palacios”, dice textualmente en la acusación.

Al respecto, el diputado Éver Noguera declaró a radio ABC Cardinal 730 AM que, efectivamente, prestó dinero de Hugo Meza, de quien dijo ser cliente y hasta amigo, pero que no sabía que el dinero que este le daba era de Miguel Servín, a quien a su vez aseguró no conocer.

“No tengo problemas que me investiguen. Estoy a disposición”, señaló Noguera, quien reveló que nunca le llamaron a declarar.