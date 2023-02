Fernando Báez Sosa: familia en Paraguay más tranquila pero en la lucha por justicia

Tras la lectura de la sentencia en contra de los ocho acusados de haber asesinado al joven hijo de paraguayos, Fernando Báez Sosa, su familia en Paraguay se mostró mucho más tranquila por haber conseguido el que consideran el primer paso para que todos los responsables sean condenados a la pena máxima.

Nancy Sosa, prima de Fernando Báez Sosa, miembro de la familia residente en Paraguay dijo a ABC TV que luego de la condena, al menos de cinco de los ocho asesinos a la máxima pena, la familia puede decir que está más tranquila aunque la lucha por que todos reciban la misma condena continúa.

“La verdad que mis tíos están conformes con la condena que se dictó. Igualmente creemos que vamos a seguir peleando por las otras tres condenas que quedaron un poco cortas, creemos. Pero con mucha tranquilidad lo tomamos, lo que hoy fue la sentencia en si”, aseguró.

Así mismo señaló que todos son conscientes que con esto “Fernando ya no va a volver, pero igualmente estamos muy tranquilos con lo que es la justicia terrenal. Es algo que nosotros necesitábamos para que la muerte de Fernando no quede impune”, dijo.

Familia sintió el apoyo de todos en Argentina y en Paraguay

La prima del joven Fernando Báez Sosa, Nancy, señaló que “desde aquel 18 de enero del 2020- día en el que los asesinos mataron a Fernando- sentimos ese apoyo de toda esa gente, internacionalmente, internamente acá en Paraguay, de todos nuestros amigos, nuestros familiares. De la gente de argentina es impresionante el apoyo que tuvimos desde el primer momento”, dijo.

En cuanto a su primo, aseguró que lo recuerdan siempre de la mejor manera, de cómo él era con todos ellos. “Fernando era uno más de nosotros. Cuando él venía era uno más de la pandilla de los primos” recordó.

“Cuando estamos todos juntos uno no siente que pasa algo importante en alguien, pero ahora nos damos cuenta de que nos hace falta. Él siempre fue una parte de nosotros y ahora ya no está y sabemos que ya no va a estar más y sentimos que una parte está vacía”, finalizó.

