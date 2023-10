“El narco y el expresidente estaban muy contentos” tras muerte de Marcelo Pecci

Francisco Luis Correa Galeano desató un terremoto político con su inesperada declaración en el juicio contra la otra procesada, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien estaba conectada desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá.

Margareth Chacón supuestamente financió el magnicidio del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini, junto con su esposo Andrés Felipe Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Emilio Pérez Hoyos, estos últimos ya condenados.

Desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en Bogotá, donde está preso, Correa Galeano dijo a la jueza Jeinny Yaneth Cuello Murillo que “tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyos y a la señora Margareth para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo”.

Antes se eso, nombró específicamente al expresidente de Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara y al supuesto narco preso en el penal militar de Viñas Cue, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

El abogado Luis Felipe Henriquez del Castillo, quien defiende a Margareth, intentó impugnar el testimonio de Correa, insinuando que el fiscal de la causa, Mario Andrés Burgos Patiño, pudo haber influenciado a su testigo a cambio de beneficios procesales, como el principio de oportunidad.

“Por colaborar con la Fiscalía, con fundamento en el principio de oportunidad, ¿usted va a quedar en libertad, cierto?”, preguntó el abogado. “Ya eso lo decide la Fiscalía”, respondió Correa.

“Si no hubiese manifestado el señalamiento que hizo hoy, se vería abocado a una condena, porque el principio de oportunidad es precisamente venir aquí a hacer los señalamientos”, insistió el abogado defensor, hasta que el fiscal hizo una objeción que fue admitida por la jueza.

De este modo, el abogado de Margareth intentó instalar que la declaración de Correa contra su clienta, y por ende la acusación directa que hizo contra Horacio Cartes y Tío Rico, fueron únicamente con el propósito de complacer a la Fiscalía y conseguir su libertad.

Hace un año y tres meses

Aunque es cierto que Correa Galeano recién ahora citó específicamente a los paraguayos Cartes e Insfrán como mandantes del crimen de Pecci, ya hace un año y tres meses había mencionado a “un narco paraguayo y un expresidente”.

Fue específicamente el 30 de junio de 2022, es decir, 27 días después de su detención, cuando en un interrogatorio Correa dijo a la Fiscalía de Colombia que también estaba involucrado un chino, al que sin embargo ahora omitió en su declaración del viernes último.

Supuestamente, sus contratantes Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos informaron a Correa que ese chino era el “intermediario entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían el presidente. Creo que es expresidente de Paraguay”.

“Ramón también me insistía mucho que el fiscal Pecci estaba investigando a un expresidente de Paraguay”, prosiguió Correa.

“¿Indique qué información tiene de la persona que usted refiere como expresidente de Paraguay, presunto determinador del homicidio del fiscal Marcelo Pecci?”, dijeron los investigadores a Correa.

“Solo sé que Ramón y Andrés pedían fotos para mandársela al patrón de ellos, que es un narco paraguayo, y a un amigo de ese narco, que es expresidente de Paraguay, al que el doctor Pecci lo estaba investigando, eso era lo que ellos decían”, respondió el procesado.

“Fue un éxito”

En otra parte de aquella declaración, Correa dijo que “Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Pérez Hoyos me dijeron que el narco paraguayo y el expresidente estaban muy contentos y que nos pensaban mandar una plata larga, y que nos tenían para vueltas grandes, porque la vuelta había sido un éxito. Incluso, me dijeron que en los días siguientes me avisaban para que yo viajara a reunirme con el patrón, es decir, con el narco paraguayo acá en Colombia, por Cúcuta o por la Guajira, pero en esos días me capturaron”.

Esa declaración fue filtrada por la Fiscalía al diario El Tiempo de Colombia, justo ahora, antes del juicio contra Margareth Chacón.