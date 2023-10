Abogado de Tío Rico asegura que Insfrán y Cartes ni siquiera se conocen

Álvaro Arias, abogado defensor de Miguel Ángel Insfrán, preso en la penitenciaría de Viñas Cue debido a su imputación en el caso “A Ultranza” en el que se investigan hechos de lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína, dijo que tanto Insfrán como el expresidente de la República Horacio Cartes ni siquiera se conocen.

“Niega rotundamente toda posibilidad de vínculo al respecto del lamentable asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sobre el punto me dijo que no le conoce al expresidente de la República, el señor Horacio Cartes, nunca conversó con él personalmente por teléfono, ni ningún medio, ni por interpósita persona, de manera que aquella declaración del vínculo supuesto entre Cartes e Insfrán, él descarta definitivamente. Pueden averiguar a través de las llamadas, o hacer todo tipo de investigación de inteligencia”, aseguró Arias.

Lea más: Crimen de Pecci: Según el diario El Tiempo de Colombia, supuesto cerebro “salpica a un expresidente de Paraguay”

Las declaraciones de Insfrán se dan luego de que Fernando Correa, procesado en Colombia como el articulador del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci, respondió que Tío Rico y Horacio Cartes planificaron y ordenaron el atentado, cuando se le preguntó quién lo ordenó durante su declaración en el juicio a Margaret Chacón, procesada como financista del homicidio.

Caso Pecci: fiscal no investigó a Insfrán, según abogado

Con respecto a la supuesta autoría intelectual de Miguel Ángel Insfrán en el asesinato de Marcelo Pecci, o a algún hermano suyo o algún familiar del preso por el caso “A Ultranza”, refirió a su abogado que Marcelo Pecci nunca intervino en algún juicio, en alguna imputación, o investigación en contra del procesado por lavado de activos, tráfico internacional de drogas y asociación criminal.

“Eso también yo como abogado puedo corroborar. El tema “A Ultranza”, que es el rótulo que le dan la investigación, mediante el cual está él privado de su libertad, nunca formó parte del equipo de fiscales el señor Marcelo Pecci. Recordemos que está ahí el agente fiscal Deny Yoon Pak, que es de la unidad antinarcóticos, y que algunos fiscales colaboradores del señor Pak están en esa unidad, pero en ningún momento intervino el fiscal Marcelo Pecci”, aseguró el abogado.

Lea más: Caso Pecci: Fiscalía de Colombia comprobó datos de “testigo estrella”

Contó que años atrás, cuando Marcelo Pecci allanó un aeródromo en Areguá, donde se encontró un helicóptero que tenía las siglas de la policía argentina y un avión de una de las empresas de Insfrán, tras hacer todas la pruebas, finalmente se devolvió el avión a Insfrán, de manera que no había ningún motivo para que pueda atribuírsele al señor Insfrán la grave denuncia hecha por Correa, según refirió Arias.

Pecci y la antesala al Operativo “A Ultranza”

El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini no estaba directamente involucrado en el “Operativo A Ultranza Py”, que llevan adelante el fiscal Deny Yoon Pak y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con ayuda internacional. Sin embargo, sí realizó diligencias investigativas en hechos de homicidio que estarían relacionados.

Estaba abocado a las pesquisas de un hecho que sirvió de antesala al citado caso, como lo es el asesinato del empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes (52), ocurrido el 12 de setiembre de 2021, frente a su domicilio ubicado en el barrio Jara de Asunción.

Lea más: Marcelo Pecci: un año del asesinato perpetrado por una estructura criminal transnacional

Pecci y la investigación en “A Ultranza”

En la investigación que llevó adelante Pecci en el marco del Operativo “A Ultranza”, con los sindicados como cabecillas aún prófugos, Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, el 1 de marzo a las 9:00 llegaron dos hombres hasta un domicilio del barrio Universo de Mariano Roque Alonso y acabaron con la vida de Fátima Liliana Rejala Cabrera (39), quien se desempeñaba como cocinera de Miguel Insfrán.

La mujer recibió el 27 de febrero una advertencia de parte de un familiar de Tío Rico; el 28 de ese mes, llegaron dos sujetos preguntando por Fátima y haciéndose pasar por empleados de una financiera.

Avioneta vinculada a Insfrán hallada por Pecci

En octubre de 2020, los fiscales Marcelo Pecci y Alicia Sapriza allanaron el parque aéreo “Arrayanes”, ubicado en la ciudad de Areguá, ante la presunción de que de ahí habría salido una aeronave con la que Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, escapó hasta la estancia “Cristo Rey” del Chaco.

Lea más: Caso Pecci: presidente del Congreso dijo que no descarta que EE.UU. esté detrás de “campaña contra Cartes”

En el hangar del aeródromo se hallaron varias avionetas, entre ellas la que tenía matrícula ZP-TZN, además de un helicóptero con la inscripción Policía Ministerio de Seguridad Buenos Aires Provincia.

La investigación del caso “A Ultranza” volvió a conectar con este procedimiento, pues en uno de los allanamientos realizados entre febrero y marzo de 2022, se encontró nuevamente e incautó el avión con matrícula ZP-TZN, que sería del piloto Gilberto Esteban Sandoval Giménez, del grupo de Insfrán y Marset.

Tío Rico, a disposición de la Fiscalía

Otro cuestionamiento que hizo Álvaro Arias fue de que Correa no dijo de qué manera fue contratado por Cartes e Insfrán, si le pagaron, cómo le pagaron, cuánto le pagaron, cuántas veces hablaron, de qué manera hablaron o si en algún momento se encontraron. “Es una afirmación grave, hay que atender desde luego, pero así la afirmación como tal tiene que estar acompañada de pruebas, o de indicios, o lo que fuere”, agregó.

Lea más: Caso Pecci: Horacio Cartes habla de “acusación infundada” tras declaraciones de testigo clave

Aseguró que si bien Miguel Ángel Insfrán está privado de su libertad, prácticamente incomunicado, está a disposición de la Fiscalía, alegando además que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, creó un grupo de fiscales para atender la causa que se estaban poniendo en contacto con sus colegas de Colombia y a medida que haya una carpeta abierta, Tío Rico será convocado. “Quizás sí, eso va a manejar seguramente la fiscalía relacionada a los demás países, y no tendría problema de declarar, ya sea por medios telemáticos, o con un fiscal acá, o de la manera que se precise”, destacó.

Consultado sobre si, siendo abogado de Miguel Ángel Insfrán, estuvo en algún momento en contacto con los abogados de Horacio Cartes, respondió que no. “Si bien es cierto, le conozco, no he conversado con él”, afirmó.