Corte mantiene firme pena de 12 años para condenado por matar a su vecino en CDE

La condena de 12 años impuesta a Benjamín Imlanch, de 62 años, alias “Yvapará”, por el asesinato de su vecino José Ramón Fleitas, de 23 años, durante un altercado en el barrio Remansito de Ciudad del Este en el 2020, quedó firme mediante la sentencia dictada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Manuel Dejesús Ramírez Candia, integrantes de la sala penal.

La solicitud de reducción de condena había sido presentada por la abogada Rita Ayala Rojas, defensora de Imlach, quien anteriormente había recurrido a un Tribunal de Apelación de la capital altoparanaense con misma intención, pero fue rechazada.

La defensa argumentó que Imlach no tiene antecedentes judiciales y que durante el juicio oral y público, pidió disculpas y demostró arrepentimiento,. Finalmente, sostuvo que el acusdado no tuvo la intención de matar, es decir, no existió dolo.

Tras el análisis de la solicitud de la defensa del condenado, la sala Penal de la Corte Suprema resolvió declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la defensa de Benjamín Imlach, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 123 de fecha 25 de noviembre de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal de Alto Paraná, y la S.D. Nº 26 de fecha 31 de mayo de 2021, dictado por el Tribunal Colegiado de Sentencia.

Molesto por travesura de niños, disparó a su vecino

El caso de homicidio doloso que condenó a Benjamín Imlach a 12 años de pena privativa de libertad ocurrió la noche del 20 de junio de 2020 en sobre la calle Flor de Liz del barrio Remansito de Ciudad del Este.

Conforme a los antecedentes, el hijo de la víctima fatal, José Ramón Fleitas, jugaba con otro niño de 3 años frente a la casa del sexagenario, cuando en un descuido arrojaron una latita de cerveza por la reja del inmueble.

Inmach, quien era conocido en el vecindario por su prepotencia y actitud violenta, salió con un arma de fuego en mano y apuntó directamente a las criaturas. Al oír el llanto de los niños por el susto, Fleitas salió e increpó su vecino por su conducta, momento en que el sexagenario le disparó directamente al pecho.

Fleitas fue auxiliado por los vecinos y trasladado de urgencia al Hospital del Traumas de Ciudad del Este, pero falleció poco después de llegar al nosocomio.

Benjamín Inmach fue detenido y juzgado por homicidio doloso por un Tribunal de Sentencia que finalmente le impuso la pena de 12 años.