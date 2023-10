Barchini brilla por su ausencia ante nueva versión de desaparición de policía preso en Tacumbú

Después de conocerse hoy la aparición de un vídeo en el que supuestamente aparece el suboficial de Policía Oliver Lezcano Galeano, informando que se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el pasado 28 de septiembre y no fue asesinado por los convictos del “Clan Rotela”, este medio trató de contactar vía celular con el ministro de Justicia, Angel Ramón Barchini para conocer su versión sobre estos hechos. No obstante, el secretario estatal no atendió las atendió las llamadas efectuadas ni tampoco respondió al mensaje dejado en su WhatsApp.

El motivo de la consulta obedece a que días después de trascender la noticia de la desaparición de Lezcano, el propio ministro de Justicia había dicho el pasado 2 de octubre ante el presidente de la República, Santiago Peña, y el Consejo de Ministros que el Clan Rotela “pudo haberlo secuestrado” y que “pudo haberlo matado”.

Así también, surgió la versión de que el cadáver del uniformado fue despedazado por un grupo de internos del penal, pero los investigadores policiales no encontraron rastros de su cuerpo tras hurgar entre la basura acumulada.

Tras la aparición del vídeo cuya fecha de emisión figura el 8 de octubre de 2023, varios allegados de los miembros del Clan Rotela que están recluidos en Tacumbú dijeron que solamente darían a conocer el contenido del material audiovisual en presencia del ministro Barchini. No obstante, el secretario estatal no apareció en el reclusorio e igual decidieron hacerlo público.

Poco después de la divulgación del vídeo, el Ministerio de Justicia lanzó una misiva comunicando “que cuenta con información fidedigna proporcionada por inteligencia del Ministerio del Interior y del propio sistema penitenciario respecto a que Oliver Lezcano se habría fugado de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en fecha 27 de septiembre”.

Ya posteriormente en horas de la tarde, miembros del “Clan Rotela” iniciaron un amotinamiento y tomaron de rehenes a varios guardiacárceles para exigir la presencia en Tacumbú del ministro Barchini.

Los antecedentes del caso

El agente policial Oliver Daniel Lezcano Galeano, quien prestaba servicios en la comisaría 24° de Asunción, está procesado por el asesinato de Líder Javier Ríos, un efectivo de la Fuerza Aérea que en su ratos de licencia se dedicaba como chofer al servicio de transporte particular a través de la plataforma “Bolt”.

Ríos fue reportado como desaparecido ante la Policía el 12 de enero de este año y su cadáver fue encontrado 12 días después en un área boscosa de la zona del Mbiguá de Asunción.

Tras un arduo trabajo de inteligencia, los investigadores de la Policía Nacional detuvieron al suboficial Lezcano y su esposa Ada Arasy Ruiz Díaz como principales sospechosos del crimen. Ambos fueron imputados por el hecho y después se les inició un proceso judicial.