Sigue tensión en cárcel de Tacumbú y reos exigen presencia de Barchini

El clima de tensión se da por las declaraciones del ministro de Justicia, Ángel Barchini, quien había dicho días atrás que el policía detenido en el penal por un caso de homicidio, Óliver Lezcano, estaba con paradero desconocido, y que, según fuentes internas, se habría fugado de la prisión o habría sido secuestrado por el clan Rotela, para ser asesinado y hasta “descuartizado”.

Sin embargo, poco después de las 15:00 de este martes, los reclusos convocaron a la prensa para difundir un video en el que supuestamente aparece el agente Óliver Lezcano, diciendo que estaba vivo y no había sido asesinado.

Familiares de los reclusos exigen que Barchini se haga presente en el lugar para desmentir sus afirmaciones, y también para garantizar que no habrá represalia contra los reos. Sin embargo, el ministro de Justicia hasta el momento no se hizo presente, lo que eleva la crisis en la cárcel.

Guardia denuncia retención de personas en Tacumbú

Al menos 30 mujeres y 10 guardiacárceles quedaron dentro del penal de Tacumbú, donde se desarrolla un motín por parte de los internos.

“Más o menos hay 30 mujeres de visita y 10 compañeros que están de guardia. Están adentro, no pueden salir, prácticamente es como rehén pero están adentro. Ellos no le tocan a los guardias, no le van a tocar a las mujeres, es la palabra que tenemos de ellos. Por experiencia yo sé, porque estuve ya adentro. En este momento es imposible, porque ellos cerraron el portón 6. Hay visitas con cédula que tienen que venir a retirar y no retiraron”, aseguró Espínola.

Motín en Tacumbú: incomunicados con retenidos por presos

Espínola dijo que les resulta imposible ver cómo y dónde están las 40 personas que supuestamente están siendo retenidas por los presos, debido a que los internos cerraron el portón 6, que serían el acceso de donde se realizan las visitas.

“En este momento es imposible, porque ellos cerraron el portón 6. Hay visitas con cédula que tienen que venir a retirar y no retiraron. No sabemos (como están), tanto de los guardias como de las visitas que están adentro. Tiene que venir el ministro, porque ellos están exigiendo hablar con el ministro”, refirió.

Agregó que el director del penal habló con el director general de Establecimientos Penitenciarios y están en camino. Reiteró que los presos querían hablar primero con la prensa, y ahora cambiaron y quieren hablar con el ministro.

Guardiacárceles aclaran con video que no están de rehenes

Mediante un video, los propios reclusos desmintieron que están reteniendo a guardiacárceles dentro del penal, mostrando que los mismos se encuentran en una sala alrededor de una mesa, donde están tomando tereré.

Los mismos estarían dentro del penal, en una oficina lindante a la de la guardia de la penitenciaría. Sin embargo, no se sabe aún nada de las 30 mujeres que habrían ingresado en horario de visita y que hasta ahora no salieron.

Durante la transmisión en vivo, que se realiza a través de ABC TV, también se registró la explosión de bombas en la guardia del Penal de Tacumbú, en inmediaciones del lugar desde donde se realizaba la transmisión del equipo de periodistas.

Prevención de la tortura confirma que no se puede hablar de rehenes

José Carlos Rodríguez, delegado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), aseguró que no se puede hablar de rehenes, y que hay dificultad en controlar la situación.

“Hay tensiones, porque hay exigencias, algunas se conceden, otras no se conceden, y están todos los años bastante levantados”, aseguró en conversación con medios de prensa en la entrada del penal.

Agregó que si bien los internos están exigiendo hablar con el ministro, los mismos ya estuvieron hablando con Ángel Barchini en la semana.