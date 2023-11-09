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Policiales
09 de noviembre de 2023 - 07:51

Froilán Peralta se entregó para cumplir condena por corrupción

Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Froilán Peralta, aparece esposado siendo trasladado por un agente policial esta mañana.
Froilán Peralta, siendo trasladado esta mañana al Departamento Judicial, donde deben definir su lugar de reclusión. Deberá cumplir una pena de tres años de prisión.Captura de video

Froilán Enrique Peralta, exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se entregó esta mañana en la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Debe cumplir una condena de tres años luego de ser hallado culpable de haber causado un perjuicio patrimonial de G. 1.154.401.733 contra la casa de estudios.

Por ABC Color
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Esta mañana se confirmó la comparecencia de Froilán Peralta en la ciudad de San Lorenzo. La nota de informe fue remitida a la jueza de ejecución de Sentencia, Silvana Raquel Lurachi, para indicar que se puso a disposición en la oficina de guardia de la Comisaría 1ª para cumplir con su orden de captura.

Cerca de las 8:40, se confirmó el traslado de Peralta al Departamento Judicial, para luego ser derivado oficialmente a la cárcel. En un video compartido por la Policía se observa a Peralta esposado, siendo trasladado junto con todos los reos de la noche hasta la Patrullera.

Mientras los otros detenidos tuvieron que subir a la carrocería para el traslado, en su caso, los agentes dudaron por un segundo y finalmente decidieron hacer una diferenciación, ubicando al exrector de la UNA en los asientos de la cabina de la patrullera.

Lea más: UNA no te calles: Cámara resolvió que sigue vigente orden de captura contra Froilán Peralta

La orden de captura emitida por la jueza en setiembre pasado señalaba que, una vez que la Policía Nacional lo detuviera, Peralta debía ser remitido a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza.

La condena a Froilán Peralta

Froilán Peralta fue condenado a tres años de cárcel por el hecho punible de lesión de confianza en la causa más conocida como UNA No Te Calles. En el juicio se comprobó que contrató a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia.

El pasado 6 de noviembre, la Cámara de Apelaciones resolvió que seguía vigente la orden de captura contra el exrector, tras quedar firme la condena de tres años de prisión.

Por su parte, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado María del Carmen Martínez, conocida como la “comepapeles”, había sido condenada a tres años y medio de prisión tras ser hallada culpable de haber contratado a personal para su granja y pagar con dinero público del Rectorado. Esta ya se entregó en setiembre.

Lea más: UNA No Te Calles: “Comepapeles” se entregó en San Lorenzo para cumplir su condena

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