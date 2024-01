Video: el “spiderman” de San Lorenzo robó el foco de un alumbrado público

En un video viralizado en las redes sociales se ve a un joven escalando una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para robar el foco de un alumbrado público. Según trascendió, ocurrió en el barrio Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo, barrio donde reside el intendente, Felipe Salomón.

Aunque no se sabe cuándo ocurrió el hecho, el video se viralizó hoy en las redes sociales. Según se puede observar en la grabación de la cámara de circuito cerrado, fue a las 01:53 mientras nadie estaba en la calle.

Un joven que rondaba por la zona aprovechó la desolada madrugada y subió, al estilo “spiderman”, a un poste de cemento hasta llegar a la cima donde estaba el alumbrado público. Sin dudar, en zapatillas, short y remeras, en menos de 10 segundos el joven dejó sin luz una parte de la cuadra.

Policía no recibió denuncia

El comisario Jorge Palacios, jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo, señaló a ABC que no se reportó denuncia de este tipo de robo; sin embargo, la Policía Nacional estará realizando operativos en la zona. Lamentó que uno de los problemas es que los vecinos no se animan a realizar sus denuncias, es por eso que no se puede proceder.

Los hechos delictivos y robos siguen en auge, a pesar de que el nuevo Gobierno anunció una lucha frontal. Asimismo, hace semanas unos 600 nuevos agentes Linces se unieron para el combate frontal contra la criminalidad, se sigue sintiendo la misma sensación de inseguridad.