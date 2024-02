Asesinato de estudiante en Filadelfia: “Tengo un hijo bajo tierra y ahora empezó mi lucha”, lamentó el padre

La falta de educación, salud y seguridad que se vive en el país es lamentable para Óscar Estigarribia, padre de Efraín Estigarribia, adolescente que fue asesinado cuando iba camino a su colegio en Filadelfia.

“No tenemos educación ni salud; no tenemos seguridad, no tenemos nada, ellos tienen todo. Es difícil y nuestros gobernantes se pasan paseándose en aviones de aquí para allá, fiesta en fiesta, ¿nosotros cómo estamos? Enterrándoles a nuestros hijos día a día, eso es triste che hermano”, dijo en conversación con Radio Monumental.

Dijo que le duele como ciudadano y paraguayo, considerando cuántos son los paraguayos que migraron a otros países a buscar otro futuro. “¡Tenés que salir de tu país porque nuestros gobernantes no valen un carajo!”, sentenció bastante ofuscado.

Pide a Cartes liberarnos de su yugo

Óscar criticó que Santiago Peña es una estatua que no toma ninguna decisión, y aseguró que es Horacio Cartes quien tiene bajo su poder tanto al Presidente de la República como al país.

“Si yo le tengo al presidente Santiago Peña frente a mí, le voy a estar pidiendo a una estatua, a alguien que no tiene poder, que no tiene lapicera, que no tiene nada, ahora si me decís, ¿qué le podés pedir a Horacio Cartes?, le voy a pedir a Horacio Cartes que libere nuestro país de este yugo que nos está teniendo desde el 2013″, fustigó.

Dirigiéndose a Cartes, pidió que libere a la ciudadanía paraguaya, que la deje trabajar. Criticó a quienes defienden a Cartes aludiendo que ‘Horacio Cartes da mucho trabajo, Horacio Cartes tiene empresas’, ya que las empresas no fueron creadas por él, fueron compradas.

“A Horacio Cartes quiero pedirle que nos libere”

Estigarribia también criticó a Horacio Cartes por mantener gobernado a Santiago Peña y no dejar que haga su trabajo.

“Tiene toda esa gente que son funcionarios de él que están a favor, mañana van a sentir la misma necesidad y ojalá que no sean sus hijos los que mueran mañana. A él yo le quiero pedir, a Horacio Cartes, que nos libere, que le deje hacer su trabajo a Santiago Peña, porque ese señor va a ser un buen gobernante, pero él está gobernado por este señor”, lamentó.

También cuestionó a los gobernantes, que están en sus cargos pagados por el pueblo, creyéndose los dueños del mundo, están solo para sus propios intereses y en contra de la ciudadanía.

“Voy a pelear porque tengo un hijo bajo tierra”

Exigió a los gobernantes que creen leyes para la ciudadanía, que llenen los colegios de comodidades, computadoras, libros, cosas que les sirvan a los jóvenes para que se abran y sepan sus derechos el día de mañana.

Agregó que hace un año y medio más o menos está luchando por varias causas en la zona, contra la deforestación, contra las ocupaciones ilegales, pero que el asesinato de su hijo le duele demasiado.

“Ellos nos quieren tener dormidos todo el tiempo y no nos van a tener dormidos ya, yo ya estoy viejito, parece que cinco años nomás voy a estar con ustedes, pero esos cinco años que me restan, seguramente voy a seguir peleando, y voy a seguir peleando, y voy a pelear porque tengo un hijo bajo tierra, y ahora empezó mi lucha”, sentenció. Ayer se realizó una movilización ciudadana en la que reclamaron justicia por Efraín, el adolescente que fue asesinado cuando se dirigía al colegio.