Mamá de Pecci dice que orden de matar a su hijo salió de Paraguay: “Es gente de gran poder”

La madre de Marcelo Pecci, Maricel Albertini, manifestó esta mañana que considera que nunca paró la búsqueda de los responsables del asesinato de Marcelo, pese a que no hay muchos resultados relevantes. Insinuó en otro momento que tal vez quienes dieron la orden de asesinar a su hijo están cerca del fiscal general, Emiliano Rolón.

“Realmente no se necesitan tanques de guerra ni armas de grueso calibre para encontrarle a esta gente (los articuladores del asesinato), esa gente está ahí arriba, probablemente está ahí a lado de él (fiscal general Emiliano Rolón), lo que se necesita es poner mayor intensidad en los estudios. Ellos están ahí, son gente del poder”, declaró.

Orden salió de Paraguay, dice mamá de Pecci

En otro momento, recalcó que creen en la teoría de la Fiscalía de Colombia, respecto a que la orden de asesinar a Pecci salió de Paraguay.

“La orden salió de Paraguay, obviamente son gente que están acá, puede ser en conexión con gente de Brasil, Colombia o hasta la mafia italiana, pero la gran parte de los responsables están acá”, sostuvo en contacto con Radio Ñandutí.

Agregó que no puede asegurar que la Fiscalía de nuestro país no esté trabajando, pero que si lo hace, es de manera “mínima y muy discreta, sin ánimos de realmente llegar a la conclusión de esto, tal vez tendrán orden, digo yo, de no seguir escarbando. Porque creo que hay gente de gran poder que está inmiscuido en esto”.

En otro momento, agregó que su hijo nunca hablaba de sus causas pero estaba investigando casos muy importantes, por eso ella presume que los articuladores del crimen son “gente de mucho poder”.

Finalmente, lamentó que Margaret Chacón se haya negado a hablar, porque considera que ella sabe quién dio la orden, pero sus exigencias para revelar el dato eran de cumplimiento imposible.