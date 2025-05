Fiscalía quiere manejarse solo por celular, denuncia policía youtuber

Los fiscales quieren resolver todo vía celular, según indicó el oficial José Jiménez al referirse a lo dicho por la fiscala Fátima Girala, con quien tiene un enfrentamiento tras publicar un video de una llamada con la misma durante un procedimiento.

“No es solamente con ella, ya son en el sector uno, tenemos, si mal no recuerdo, siete fiscales, de los cuales con tres ya tuve inconvenientes, no precisamente por eso de las filmaciones, eso salió nomás ya después”, aseveró.

Lamentó que la fiscala dijera que el oficial filma y publica sus procedimientos con fines lucrativos, o que su intención sea armar un show, monetizarlo y volverse millonario.

“El problema con el Ministerio Público siempre fue que ellos quisieron y quieren resolver las cuestiones vía telefónica, o sea, ordenar libertades o aprehensiones o detenciones vía telefónica, y nosotros nada más les exigimos siempre a ellos que sean más formales, que nosotros vía telefónica no vamos a trabajar, que emitan una resolución de libertad, no hay problema en eso”, afirmó.

Imputación la define la Fiscalía

Señaló que son los fiscales quienes van a decidir al final si amerita o no imputar a los aprehendidos, u ordenar la detención, pero que eso no corresponde realizarlo vía telefónica.

“Vía telefónica: ‘Andá nomás llevale hasta su casa y mandame nomás después sus datos, yo voy a ver ahora qué hago’, me dijo, eso no, eso nomás le molestó a la fiscal, que le haya cuestionado eso, porque yo le dije que no me parece serio estar resolviendo estas cuestiones graves”, afirmó.

Dijo en entrevista con radio 780 AM que el inicio del conflicto fue por un hecho muy grave, en el que un adolescente asaltó a dos conductores de la plataforma Bolt, clavando con un objeto punzante a ambos -a uno en el brazo, a otro en la nariz- y que la fiscala Girala por teléfono pidió que lleve al adolescente a la casa de sus padres y le pase los datos.