Quemaron viva a Fernanda Benítez, según informe preliminar de la autopsia

Fernanda Benítez, adolescente asesinada presuntamente por su novio en Coronel Oviedo, habría muerto por intoxicación por monóxido de carbono, según dijo Pablo Lemir, médico forense, aunque aclaró que se trata de informes preliminares y todavía deben aguardar más resultados.

“Faltan algunos análisis. Tenemos algunos elementos que nos hacen sospechar que muere por una intoxicación por monóxido de carbono, es decir por el fuego, aspiró el fuego y eso pudo haberle causado el humo del fuego y eso pudo haberle causado intoxicación”, explicó Lemir.

Agregó que la otra posibilidad es que murió por acción directa del fuego.

“Cómo todavía no tenemos el resultado, que es el resultado que se llama de carboxihemoglobina, tenemos solamente las características externas, que son el color rosado de la piel, que nos hace presuponer de esa intoxicación por monóxido de carbono; hasta que no tengamos eso, no vamos a tener totalmente clara la causa de muerte”, sostuvo.

Asesinato de Fernanda Benítez: esto dice la autopsia

Fue consultado sobre si cuando la llevaron al patio a quemarla, ella todavía seguía viva, a lo que respondió que eso sería lo más probable.

“Hasta el momento no podemos concluir. Esto es el examen externo e interno del cuerpo. La definición final va a depender de los análisis que hagamos ahora, tanto de anatomía patológica, es decir, de los tejidos que hemos extraído del cuerpo, para mirar en el microscopio, y de la poca cantidad que pudimos sacar de coágulos del cerebro, para poder ver si a partir de esos coágulos se puede analizar y determinar si hay presencia de carboxihemoglobina”, detalló.

Sobre los rastros de violencia que presenta el cuerpo, respondió que encontraron varias heridas como fracturas en algunos huesos y un golpe en la cabeza.

“Lo que es visible son los golpes en la cabeza que son vitales, eso está perfectamente determinado por la hemorragia cerebral; también hay una fractura en lo que sería el radio y el cúbito del brazo derecho. Es muy difícil determinar en este mismo momento si esa fractura se produjo en vida o post mortem; se saca el tejido blando, el músculo que está alrededor de esa fractura y eso se va a mirar en el microscopio a ver si tiene características vitales o no. De momento, no puedo decir si esa fractura o no en vida o post mortem”, indicó.

Confirmó que la adolescente estaba embarazada y que el feto estaba aún dentro del cuerpo.

“Estaba embarazada, el feto estaba dentro de la cavidad uterina todavía y era una gestión aproximadamente de las 14, 15 semanas de sexo masculino”, concluyó.