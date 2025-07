Detenido por triple feminicidio: “Si no me quieren disculpar, que me odien; estoy arrepentido”

El supuesto autor del triple feminicidio en Capiatá, Blas Ramón Serafini Baéz (23), se abstuvo de declarar ante la Fiscalía de Capiatá este martes durante su audiencia indagatoria.

Sin embargo, nuevamente ante los medios de prensa reconoció el hecho y pidió disculpas a la familia de las víctimas.

“Estoy arrepentido. Que me disculpen, si no me quieren disculpar, que me odien; estoy arrepentido”, dijo cuando le preguntaron si se arrepentía del horrendo crimen.

Además, al ser consultado sobre por qué cometió el crimen, respondió que le ”dieron de tomar algo”.

Triple feminicidio en Capiatá

Agentes de la Comisaría 32ª de Posta Ybycuá descubrieron tres cadáveres en una vivienda ubicada en el barrio 12 de Junio de Capiatá y detuvieron en el lugar a Serafini Báez, quien fue reducido previamente por los vecinos.

Los cadáveres correspondían a Ana Liz Rocío Villaba (36), su hija de 12 años y a su madre Magdalena Villalba Acosta (80). Se trata de la pareja, hijastra y suegra del detenido.

La Policía presume que el triple crimen pudo haberse perpetrado ya la noche del sábado o la madrugada del domingo.

El médico forense Pablo Lemir confirmó -tras la autopsia- que las tres fallecieron a causa de golpes en la cabeza.

“Lamentablemente, se corroboró que las tres muertes fueron violentas, de tipo homicida. Estamos hablando de una muerte donde otro ser humano es la que la causa y en los tres casos se verificó traumatismo encefálico, con una diferencia: la señora de 80 años tenía un traumatismo cerrado, fruto de varios golpes con un objeto contundente”, explicó el médico forense.

Arma homicida del triple feminicidio

Agregó que Magdalena Villalba Acosta tenía unas lesiones contusas que provocaron un trauma cerrado en el tórax, en el compartimiento de varias costillas.

Señaló que en el caso de Ana Liz Rocío Villaba hubo traumatismo de cráneo abierto, causados por los múltiples golpes que recibió, lo que ocasionó la rotura del cráneo y la pérdida de masa encefálica, al igual que la niña de 12 años.

Sobre el arma homicida, especificó que sería un objeto contundente, sólido y sin filo, de tipo genérico.