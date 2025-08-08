Confirman muerte de supuesto “lavador” vinculado a “Lalo” Gomes

Óscar Daniel Cabreira Pinazo fue trasladado grave a un centro asistencial esta mañana, tras intentar autoeliminarse con un arma de fuego. Sin embargo, cerca del mediodía su deceso fue confirmado, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando una comitiva de la Fiscalía y la Policía Nacional se disponía a ingresar al domicilio de Cabreira en Pedro Juan Caballero, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a casas de cambio. Al percatarse del procedimiento, el investigado habría utilizado un arma de fuego contra sí mismo.

El brasileño estaba bajo arresto domiciliario y figuraba como uno de los principales procesados en la causa conocida como “Pavo Real Py”, en la que también están imputados Alexandre Gomes —hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes— y los empresarios Luis María Zubizarreta y John Gerald Mathías Gaona.

Vinculado a esquema de lavado

Las autoridades vinculan a Cabreira con una presunta red de lavado de dinero asociada al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, actualmente preso en su país. Según informes, la estructura operaba a través de casas de cambio en Paraguay.

En el operativo de esta mañana también fueron detenidos dos ciudadanos paraguayos que se encontraban en el domicilio de Cabreira y que serían empleados suyos, según confirmó el ministro del Interior, Enrique Riera.