Supuesto “lavador” vinculado a “Lalo” Gomes habría intentado autoeliminarse durante allanamiento

En conversación con medios de comunicación este jueves, el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, informó que un ciudadano brasileño vinculado al fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, investigado por supuesto lavado de dinero por medio de casas de cambio, supuestamente intentó autoeliminarse con un arma de fuego cuando una comitiva fiscal-policial se disponía a allanar su domicilio en Pedro Juan Caballero.

El comisario Benítez identificó a la persona afectada como Óscar Daniel Cabreira Pinazo (48), ciudadano brasileño quien estaba bajo arresto domiciliario y era investigado por la causa de supuesto lavado de dinero y narcotráfico que presuntamente involucraba también al extinto diputado Gomes.

El brasileño fue imputado este jueves en el marco de otra investigación de supuesto lavado de dinero relacionado a casas de cambio.

“Intentó autoeliminarse al notar la presencia policial-fiscal”, dijo el comandante de la Policía.

Cabreira sigue con vida y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en estado muy grave.

El ministro del Interior, Enrique Riera, comentó a medios de comunicación que dos ciudadanos paraguayos que estaban con Cabreira antes del allanamiento y serían empleados suyos fueron detenidos.

Vinculado a “Lalo” y a Pavão

Óscar Daniel Cabreira es uno de los cuatro imputados en el caso Pavo Real Py, junto con Alexandre Rodrigues Gomes - hijo del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista - y los banqueros Luis María Zubizarreta y John Gerald Mathías Gaona.

También fue vinculado a una estructura criminal que se dedicaba a lavar dinero para la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, actualmente preso en el Brasil.