Víctima de inseguridad sufrió por meses luego de disparar a un delincuente dentro de su local comercial

El exviceministro de Trabajo Luis Carlos Orué hirió esta madrugada con arma de fuego a un supuesto asaltante a quien dijo haber sorprendido en el techo de su residencia en Lambaré.

La fiscala investigadora ordenó su aprehensión tras el hecho, pero con el correr de las horas, y tras las investigaciones correspondientes, se determinó la liberación de Orué.

César Ojeda, quien fuera víctima de inseguridad hace unos años, comentó que pasó por una situación similar, pero a él le costó varios meses antes de quedar liberado totalmente del caso.

“Tres días continuado entraron ladrones a mi negocio ubicado en Mariano Roque Alonso. Los tres días me robaron varios productos de la bodega por valor de tres millones de guaraníes aproximadamente”, comentó Ojeda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Exviceministro fue aprehendido tras disparar a supuesto ladrón en su techo

A renglón seguido, señaló: “Entonces, al cuarto día, fui a la comisaría, hablé con el comisario de la zona y le dije que iba a ir a pescar por ellos. Yo tengo un arma reglamentaria, me alcé de coraje y me fui a pesquisar en mi negocio”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A eso de las doce de la noche ingresó nuevamente a mi local. Cuando entró en la parte del salón realicé un disparo y le acerté en las dos piernas. Al instante le llamé a mis familiares y a la policía para que venga porque quedó ensangrentado en el patio”.

Mientras al ladrón lo llevaron al hospital para las curaciones correspondientes, al señor César Ojeda lo llevaron a la comisaría y le requisaron su arma, la cual le costó mucho recuperar, ya que para ello tuvo que realizar varias pruebas exigidas por la fiscalía.

Lea más: Lambaré: supuesto ladrón fue herido con arma de fuego por dueño de casa

“Las evidencias que tenía en las cámaras las lleve a la fiscalía, pero me dijeron que la persona que entró a mi casa no estaba armada. Salir de toda esa situación me tomó más o menos cuatro meses, tiempo en el que no pude dormir ni vivir con tranquilidad”, finalizó.