Presunto sicariato en Canindeyú: mujer muere y su pareja queda grave

La Policía Nacional investiga un presunto caso de sicariato registrado cerca de las 20:00 de ayer en la Colonia Alborada, distrito de General Francisco Caballero (ex Puente Kyjhá), departamento de Canindeyú, que dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido de gravedad.

La víctima fatal fue identificada como Eliane Dalazen Zatt (41), quien recibió dos impactos de arma de fuego. Su pareja, Odair Bueno Da Silva (43), fue alcanzado por cuatro disparos y trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece internado en estado crítico, según el reporte brindado por el suboficial principal Francisco Cáceres.

El informe policial refiere que el atacante ingresó a la vivienda detrás de ellos y, tras un forcejeo, abrió fuego. De acuerdo con la versión de la hija, la víctima fatal habría intentado defender a su pareja, lo que provocó que el sicario le disparara mortalmente.

Las cámaras de seguridad muestran que las víctimas llegaron a su domicilio en compañía de su hija mayor de edad y el agresor —un hombre armado— ingresó tras ellos, ejecutando el ataque antes de huir a pie.

Presumen de ajuste de cuentas

En el lugar, el Departamento de Criminalística levantó cinco vainas servidas calibre 9 mm. La principal hipótesis que maneja la Policía es un ajuste de cuentas.

Agentes de la comisaría jurisdiccional y peritos trabajan en el análisis del circuito cerrado para identificar al responsable.