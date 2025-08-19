Presunto feminicidio en Ñemby: dos personas fueron imputadas

La Fiscalía imputó a dos personas por el presunto feminicidio de Deisy Tamara Belén Bareiro Torales (25), ocurrido el pasado viernes en un inquilinato de la ciudad de Ñemby. Se confirma que el hecho fue cometido por el hombre que ingresa a la vivienda por encima de la muralla.

Los procedimiento que se realizaron durante el fin de semana dejó como resultado la imputación de dos personas, uno en carácter de autor y otro de instigador, informó la fiscal Laura Guillén.

“Con relación al autor, se trata del hombre que salta la muralla según se ve en las imágenes de circuito cerrado y va hasta el departamento de la víctima, conversa con ella, luego habla por teléfono, finalmente a las 08:26 él forcejea la puerta, entra y se retira a las 08: 45″, especifica.

Lea más: Presunto feminicidio en un inquilinato de Ñemby

El imputado por presunto feminicidio es Rolando Javier Martínez Molinas (32) quien se presentó ante la Comisaría de Guarambaré, el viernes, al ser alertado de que se lo veía en imágenes de circuito cerrado. Es amigo de la pareja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El instigador sería el que tenía una relación más cercana a la víctima fatal”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de Fernando Montanía, quien según declaraciones de familiares, estaba en pareja con la víctima desde hace algún tiempo y desde hace 15 días vivían en el inquilinato.