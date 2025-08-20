Mundial de Rally: por “seguridad” suspenden Hambre Cero en 13 ciudades de Itapúa

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), informó hoy que, a través del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), decidieron suspender por 5 días el programa Hambre Cero en 12 distritos del departamento de Itapúa, debido a la cancelación de las clases presenciales por la realización del Mundial de Rally en esta zona.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la suspensión de las presenciales y el desarrollo de clases virtuales, desde el 25 de agosto hasta el 29 de agosto, en las ciudades por donde pasará el certamen automovilístico.

Los distritos afectados por la suspensión de clases presenciales, y por ende la falta de merienda y almuerzo escolar del plan Hambre Cero serán Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Capitán Miranda, Fram, Carmen del Paraná, General Artigas, Coronel Bogado, San Juan del Paraná, Encarnación, Hohenau y Bella Vista.

La decisión se toma “en resguardo del uso eficiente de los recursos públicos, asegurando su correcta aplicación”, según informó el MDS.

Ministro de Educación criticó paro docente

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había cuestionado esta semana que por culpa del paro docente y la suspensión de las clases, los niños quedaron sin comer por dos días, el pasado lunes y martes, en todo el país.

“Es una medida que genera un daño y una perdida irreparable, hay 1.500.000 niños que no van a comer”, había sentenciado.

Pero defendió suspensión de clases por Mundial de Rally

No obstante, defendió la cancelación de las clases presenciales por la organización del Mundial de Rally en Itapúa, que afecta también a la provisión de Hambre Cero, que tendrá una pausa y, por ende, los niños tampoco recibirán la comida por cinco días en 13 distritos.

“Quiero decir que en esas zonas las escuelas van a estar cerradas por seguridad, por la seguridad de los niños y de todas las familias; habrá un estricto control de la movilidad en este lugar, eso nos lleva a tomar esta decisión”, manifestó en conferencia de prensa, el martes.

En principio, Ramírez habló de ver una alternativa para que los niños vayan a un solo lugar o a algunos espacios para comer. No obstante, en la víspera se decidió suspender la alimentación escolar.