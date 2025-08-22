La Fiscalía incauta 100 biblioratos en la Municipalidad de Mbuyapey

Una comitiva fiscal y policial allanó esta mañana la Municipalidad de Mbuyapey. El fiscal que encabeza la causa, Óscar Fernández, detalló que investiga la denuncia de dos concejales, por lesión de confianza y otros hechos punibles.

Puntualmente, detalló, se denunció que existen obras que no fueron realizadas, pero el presupuesto fue asignado y en las planillas figuran como culminadas. También señaló que los concejales denunciantes presentaron como pruebas fotos y capturas de pantalla de facturas, contratos y otros documentos relevantes.

En busca de los archivos originales, señaló, solicitó al Juzgado la autorización para allanar la municipalidad. Incautó en total 100 biblioratos que corresponden a la administración de los años 2022, 2023 y 2024.

El fiscal aclaró que se encuentra en una etapa incipiente de la investigación y que irá corroborando los documentos paulatinamente.

¿Cómo reaccionó el intendente?

El fiscal destacó que el intendente Luis Carlos Rojas (ANR) le aseguró que la administración municipal estaba “en orden”.

También le afirmó que no tenía miedo a la investigación y no tenía problemas al respecto, si tenía como finalidad “buscar la verdad”.