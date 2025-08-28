Video: incautan 509 kilos de cocaína que tenía como destino Europa

La Policía Nacional confirmó la incautación de 1.363 paquetes de cocaína, con un peso total de 509 kilos, en un operativo realizado en el Puerto Seguro y Fluvial de Villeta. La droga estaba oculta en bolsas de maíz y poroto que simulaban ser parte de una exportación lícita.

Durante el procedimiento se dio la aprehensión de Leonardo Franco Sánchez, de 54 años, quien sería el responsable de la carga. El mismo fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El director contra el Crimen Organizado, Osvaldo Ávalos, explicó que la carga fue seleccionada tras un perfil de riesgo y un análisis de escáner.

“Al proceder a la verificación intrusiva, revisamos bolsa por bolsa y encontramos más de 1.300 paquetes con envoltorios en papel carbónico y grasa mecánica, un método usado para burlar controles”, detalló.

La fiscal de Crimen Organizado, Ingrid Cubilla, acompañó la intervención y abrió la investigación para determinar la red detrás del cargamento.

Se investiga a empresa sospechosa y cooperación institucional

El director de Vigilancia Aduanera, Nelson Valdez, señaló que la empresa exportadora tenía apenas tres operaciones registradas desde su creación.

“El tipo de carga levantó sospechas: no eran commodities a granel, sino productos fraccionados. Sumado a imágenes de escáner y antecedentes, se decidió la revisión física que confirmó la sospecha”, indicó.

La investigación apunta a que el exportador reactivó operaciones tras años de inactividad.

El cargamento ilícito estaba entre más de 20 toneladas de alimentos, listos para ser enviados a Países Bajos, Europa.