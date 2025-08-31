Eliminan 30 toneladas de marihuana en operativo en Canindeyú

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó sobre la eliminación de aproximadamente 30 toneladas de marihuana en un operativo desarrollado en la zona de Yby Pyta, departamento de Canindeyú, donde agentes especiales destruyeron 10 hectáreas de cultivos ilícitos y desmantelaron un campamento narco.

Lea más: Desmantelan megaestructura narco en Canindeyú: droga destruida equivale a más de un millón de dólares

Golpe económico de más de 4,5 millones de dólares

El procedimiento se realizó en un área boscosa utilizada por las organizaciones criminales para el cultivo de cannabis. Según la Senad, el perjuicio económico ocasionado a estas estructuras supera los 4,5 millones de dólares, considerando la producción que iba a ser destinada principalmente al mercado brasileño.

La institución destacó que, además del impacto contra el narcotráfico, estas acciones también contribuyen a desalentar la deforestación en la zona, generando un efecto positivo en la conservación ambiental.