Itauguá: fiscal ordenó activar protocolo de búsqueda y localización del adolescente

La agente fiscal Yennifer Marchuk de Itauguá, dispuso la búsqueda y localización de Ike Imao Espínola Fernández, de 15 años de edad, quien según la denuncia de sus familiares, se encuentra con paradero desconocido desde el sábado 30 de agosto, en horas de la tarde.

La fiscal interviniente, además, dio intervención al Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional y la Comisaría 21 MBoi’y de Itauguá.

Ike Imao estaba vestido con un short deportivo negro y una camiseta deportiva negra, con una mochila. Es de estatura alta, cutis moreno, con anteojos, cabello negro.

Ante cualquier información que pudiera ayudar a localizarlo, llamar al 911, a la Comisaría 21 MBoi’y o a la Fiscalía de la ciudad de Itauguá, con número 0294220747, o acudir directamente a la Unidad Penal n.º 3.

