A Ultranza: Gianina García seguirá en Viñas Cue, pese a pedido de internación

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, rechazó hoy el pedido incidente innominado o tutela jurisdiccional, planteado por el abogado Rafael Alcides Blanco, parte del equipo de defensores que asiste a Gianina García Troche, procesada en el caso A Ultranza y pareja del narcotraficante Sebastián Marset. Fue a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 190.

El abogado Rafael Blanco solicitó al juzgado que ordene el traslado de su clienta a un centro asistencial adecuado para su internación, y para que de esta forma, pueda ser atendida por especialistas, sin perjuicio de atender todos los gastos que generen este pedido.

Lea más: A Ultranza: Cámara confirma a jueza y advierte con sanciones a defensa de Gianina García

La petición del letrado se basó en lo que le informó su colega de Christhian González -también defensor de Gianina García-, luego de que visitara a la uruguaya procesada el 23 de julio en el penal de Viñas Cue y que la encontró en “un estado de salud deplorable”.

Según el informe brindado desde Viñas Cue, Gianina García presentaba “lesiones, capaz producto de extravasación de sangre fuera de los vasos sanguíneos hacia tejidos subcutáneo, que, pueden deberse a equimosis no traumáticas por otras causas”, pudiendo deberse estas a trastornos de la sangre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A Ultranza: Gianina García sufre revés en intento de modificar delito atribuido por Fiscalía

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gianina García tiene atención constate y su vida no corre riesgo

La magistrada señaló en su resolución que, “desde el ingreso de la imputada Gianina García Troche al Penal Militar de Viñas Cué, esta Magistratura se ha ocupado tanto de su salud física como psicológica y psiquiátrica, ordenando constantemente la atención médica por profesionales del área de la salud dentro del recinto penitenciario”.

Añadió que García Troche es “asiduamente monitoreada por médicos clínicos, ginecólogos, psicólogos y psiquiatras e incluso ha accedido a los exámenes laboratoriales, placas radiográficas y ecografías, solicitadas por los distintos médicos que la atendieron”.

En cuanto a la situación señalada por el abogado Blanco, Montanía indicó el 24 de julio, dispuso la atención de la procesada por especialistas médicos de Viñas Cue. Entre los tratantes se citan: a la Dra. Beatriz Mareco y Dra. Patricia Muñoz, dependientes del Hospital Militar. Sin embargo, el Director del Penal Militar de Viñas Cué, teniente coronel DCEM Víctor Federico Valiente Aranda, solicitó al juzgado que a su vez pida intervención al Ministerio de Salud.

Lea más: Informe sobre Erico Galeano evidencia intento de desvincularlo de Marset

Es así que, el 25 de julio, personal de blanco del Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad, dependiente del Ministerio de Salud, consistente en un especialista en Ginecología y Obstetra Dr. Jaime Stanley Figari Van Strate, un especialista en Medicina Familiar, Dra. Larissa Quevedo Samaniego, Dr. Elvio Florentin Gómez, la bioquímica Paola Natalia Chamorro y el bioquímico Dr. Gustavo Oviedo, asistieron a la encausada.

Los estudios médicos practicados a Gianina García, preliminarmente concluyeron, que no existe riesgo para su vida y debía ser sometida a una revisión médica, luego de 30 días nuevamente.

Lea más: A Ultranza: defensa de Gianina García pide más horas para sus visitas

Hechos por los que se investiga a la pareja de Marset

Según la Fiscalía de Paraguay, Gianina García constituyó una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

Lea más: Con Gianina, A Ultranza Py tiene ahora 19 presos, 11 condenados y 23 prófugos

El pasado 25 de abril, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.

En el marco del proceso en Paraguay, la expectativa de pena para los hechos atribuidos a García Troche, quien cumple prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue; es de entre 5 y 25 años de pena privativa de libertad.

Gianina García Troche, fue detenida el 17 de julio de 2024 en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, en Madrid. La misma había sido expulsada de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde habría estado oculta. Fue extraditada a Paraguay el 21 de mayo de este año.