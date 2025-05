Con Gianina, A Ultranza Py tiene ahora 19 presos, 11 condenados y 23 prófugos

Gianina García Troche, nacida en Montevideo, Uruguay, el 26 de enero de 1993, actualmente de 32 años de edad, fue extraditada desde España el miércoles 21 de mayo pasado y ahora es la reclusa número 83 del penal militar de Viñas Cue, en Asunción, donde hay otras tres mujeres recluidas, todas militares.

Los otros 79 reclusos son varones, entre militares en actividad, dados de baja, agentes especiales de la Senad y civiles.

Gianina estuvo presa en España desde el 17 de julio de 2024, cuando la capturaron en el aeropuerto de Madrid, al llegar en un vuelo de la compañía Emirate procedente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Según contó la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía, Gianina viajó a España luego de estar demorada dos días en el aeropuerto de Dubái, ya que las autoridades emiratíes no admitieron su ingreso al país por su problema judicial en Paraguay, aunque tampoco comunicaron a las autoridades de nuestro país.

Probablemente, Gianina estaba confiada en que su notificación roja de Interpol se hallaba oculta, tal como consiguió que lo hicieran policías paraguayos del departamento de Interpol que fueron detenidos y procesados en el año 2023.

En Paraguay, la extranjera está imputada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que tiene un marco penal de 5 años a 15 años de cárcel.

No están casados y tienen cuatro hijos

Gianina es la pareja del narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, también nacido en Montevideo, Uruguay, el 10 de abril de 1991, por lo que entonces tiene actualmente 34 años de edad.

Sebastián y Gianina no están casados, es decir, no son esposos, según aclaró la mujer cuando llegó extraditada, aparentemente en el marco de una estrategia para que no la vinculen oficialmente con Marset.

Sin embargo, mencionó que tienen cuatro hijos, aunque el mayor, de 10 años, es hijo solo de Sebastián, producto de una relación con otra mujer, pero que fue criado por Gianina, que también lo considera como suyo.

Los otros tres niños de 8 años, 6 años y 4 años sí son hijos biológicos de Sebastián y Gianina.

Coincidentemente, el día en que Gianina arribó a Paraguay, estando aún en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, fue autorizada a hacer una videollamada a los cuatro niños, que aparentemente seguían en España, ya que era el cumpleaños del mayor de ellos.

Papacho Viveros Cartes

Sebastián y Gianina se conocieron en la época en la que él cayó detenido por primera vez por narcotráfico en Uruguay, en 2013, en la operación Halcón de la Policía de ese país, que desmanteló una estructura de tráfico de marihuana.

Aquel año, tras ser encerrado, Marset brindó información, por ejemplo, para la detención de uno de sus proveedores, el conocido narcopiloto paraguayo Juan Domingo Viveros Cartes, alias Papacho, quien fue interceptado en el aire por la Fuerza Aérea Uruguaya cuando pilotaba una avioneta en la que llevó una carga de casi media tonelada de marihuana desde nuestro país.

Gracias a que delató a su banda, Marset salió libre a los cinco años, en 2018, tras lo cual probó suerte en Brasil y Bolivia, donde tuvo relativo éxito ya en el tráfico de cocaína, hasta que en 2019 se instaló definitivamente en Paraguay tras asociarse con el por entonces conocido corredor de rally Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, actualmente de 43 años de edad y que está preso en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Los dos cabecillas

Precisamente, el uruguayo Marset, alias Omelet, y el paraguayo Insfrán, alias Tío Rico, son señalados como cabecillas de la organización internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero desmantelada en la operación A Ultranza Py, ejecutada en 2022 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público (MP) de Paraguay.

Esta investigación es dirigida por el fiscal de Narcotráfico Deny Yoon Pak.

Todos los procesados y sus funciones

Por el caso A Ultranza Py, incluyendo ya a Gianina García Troche, hay actualmente 19 procesados presos, entre ellos el principal, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, aunque también están encerrados sus hermanos José Alberto Insfrán Galeano, alias Pastor Insfrán, y Conrado Ramón Insfrán Villar.

La lista sigue con uno de los considerados “socios” de los cabecillas, Alberto Koube Ayala, y uno de los principales operadores logísticos, Luis Fernando Sebriano González, aunque también guarda reclusión el exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy.

También figuran Fátima Irene Koube Ayala, hermana de Alberto Koube; María Noelia Colmán Alarcón, pareja de Alberto Koube, y Alexis Vidal González Zárate, socio de Gianina García en algunas empresas aparentemente creadas para lavar dinero.

La nómina continúa con los supuestos testaferros y colaboradores logísticos José Enrique Gamarra Villalba, Luis Iván Estigarribia Alderete, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Jocilene Odorico, Marina Nathalia Aranda Odorico, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, Rodrigo Emilio Montalva Agüero y María Virginia Araki. Esta última es la pareja del ya extraditado Federico Santoro.

Los sentenciados

Por otro lado, ya fueron condenadas nueve personas, que son Liz Fabiola Taboada Gamarra, pareja del piloto prófugo Gilberto Sandoval; Job Von Zastrow Masi, coronel retirado de la Fuerza Aérea Paraguaya; Tadeo Moisés González Zárate, hermano del prófugo Alexis Vidal Zárate; Irma Vergara, pareja de Alexis Vidal Zárate; Diego José Cubas Jordán, piloto de la organización, y los supuestos testaferros y colaboradores Cleiton Rogerio Schneider Schmitt, Edson Fernando de Lima Odorico, Milciades Ramírez Morel, Hugo Milciades Gamarra Portelli, Ronald Osorio Fernández y Patricia Noemí Rodríguez Ojeda.

Algunos de estos sentenciados incluso ya salieron en libertad por compurgamiento de pena.

Los que tienen orden de captura

Contando al cabecilla Sebastián Marset, la causa tiene 23 prófugos, entre ellos su hermano menor Diego Nicolás Marset Alba (llegó a caer preso en Brasil) y su cuñado Mauro García Troche (hermano de la extraditada Gianina García Troche).

Los demás fugitivos son Gilberto Esteban Sandoval Giménez, considerado jefe de pilotos; Marta Sofía Noguera Gauto, quien es la pareja de Tío Rico; Yolanda Ignacia Insfrán Galeano y Carolina Insfrán Galeano, que son hermanas de Tío Rico.

También tienen orden de captura José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, ex asistente fiscal que trabajaba para Marset; Mariano Daniel Genes Benítez, secretario de Tío Rico, y Hugo Manuel González Ramos, dueño de la estancia San Agustín del Chaco, donde descargaban cocaína.

Asimismo, figuran los supuestos colaboradores logísticos Tobías Daniel Narváez, Jorge Antonio Giménez Bogado, Diego Enrique Guerrero Yegros, Pedro Benigno González Pereira, Roque Félix Estigarribia Ojeda, Christian Javier Paredes Aquino, Osvaldo Ojeda, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Luis Fernando Odorico, Santiago De Assis Ríos, Marco Antonio Odorico do Nascimiento, Óscar Fernández López y Carlos Fernández López.

El caso A Ultranza derivó en otros procesos, como el que soporta el senador Erico Galeano, por ejemplo.