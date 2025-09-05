Multitudinario festejo sin incidentes en la costanera de Encarnación

Miles de vehículos se volcaron hacia la Costanera República del Paraguay en la ciudad de Encarnación para festejar la clasificación al Mundial 2026 de la Selección Paraguaya de Fútbol. La multitudinaria caravana se extendió por varios kilómetros y congestionó el tránsito en las principales avenidas de la ciudad durante varias horas.

A pesar de las bajas temperaturas de anoche, los fanáticos disfrutaron de una velada de celebración con música, baile y mucho aliento. En el sector de la Playa San José, los rodados se quedaban para continuar con el festejo.

Eran los jóvenes los principales protagonistas, que erguían las banderas vestidos con la Albirroja. Los rodados, equipados con grandes parlantes, musicalizaron la costanera con cánticos coreados por miles.

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), inspector Hugo Servián, manifestó a la prensa que no se reportaron siniestros viales relacionados con esta caravana y los festejos.

El director destacó el comportamiento de los aficionados. Explicó que dispuso 15 personales de la PMT y que los festejos se extendieron hasta las 3:00 de la madrugada aproximadamente.

Por su parte, agentes de la Comisaría Tercera jurisdiccional estuvieron en la cobertura, pero sin registros de incidentes.