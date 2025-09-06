Incautan casi 300 kilos de marihuana prensada en Canindeyú.

Al menos 280 kilos de marihuana fueron incautados por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, de la sede número 2 de Curuguaty, dependiente de la división regional número 14 de la Dirección de Investigación Criminal.
Los 280 kilos eran de marihuana prensada distribuida en 25 paquetes grandes, conocidos como “ladrillos”, debido al parecido físico con el material de construcción.
El procedimiento se realizó en la ciudad de Brítez Cue del Departamento de Canindeyú.
Incautación de 280 kilos de marihuana
La intervención fue realizada en el marco del Plan de Acción “Sumar, Contra el Abuso de Drogas”, bajo la dirección de Agentes Fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico - División Regional Nº 14- Sede N° 2 Curuguaty en forma conjunta con el Dpto. Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional.
Agregan que todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.