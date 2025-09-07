Carapeguá: conductor con alcotest positivo, hijo de una concejal departamental, causa accidente fatal

La víctima fue identificada como Ramón Guerrero Sosa (38), funcionario del Juzgado de Garantía local, que circulaba en una motocicleta Star 150 cc. Testigos señalan que fue embestido en la parte trasera por un automóvil Hyundai gris, chapa BNH 582, al mando de Rodrigo Ismael Martínez Benítez (26), hijo de la concejal departamental por el departamento de Paraguarí, Isidora Benítez.

En un primer momento, el joven se negó a la prueba de alcotest, pero finalmente accedió, ya en la Comisaría, confirmándose el resultado positivo de 0,272.

El conductor del automóvil se limitó a declarar que el motociclista circulaba sin luces, sin casco y sin chaleco reflectivo.

El accidentado fue asistido por bomberos voluntarios, trasladado al Hospital Distrital de Carapeguá y luego derivado de urgencia al Hospital de Trauma de Asunción.

Familiares y vecinos reclaman al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía que el caso sea investigado con objetividad e igualdad ante la ley, sin privilegios por el parentesco del conductor con la mencionada política.