Carapeguá: conductor con alcotest positivo, hijo de una concejal departamental, causa accidente fatal

El hijo de una concejal departamental del PLRA en Paraguarí, provocó anoche cerca de las 20:00, un accidente fatal al embestir a un motociclista por detrás. El hecho ocurrió en el acceso Carapeguá–Nueva Italia, compañía Espartillar. El conductor dio positivo en la prueba de alcotest, con 0,272 mg/

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 01:17

La víctima fue identificada como Ramón Guerrero Sosa (38), funcionario del Juzgado de Garantía local, que circulaba en una motocicleta Star 150 cc. Testigos señalan que fue embestido en la parte trasera por un automóvil Hyundai gris, chapa BNH 582, al mando de Rodrigo Ismael Martínez Benítez (26), hijo de la concejal departamental por el departamento de Paraguarí, Isidora Benítez.

Rodrigo Ismael Martínez Benítez, hijo de la concejal departamental, dio positivo al alcotest tras un accidente en Carapeguá.
En un primer momento, el joven se negó a la prueba de alcotest, pero finalmente accedió, ya en la Comisaría, confirmándose el resultado positivo de 0,272.

El conductor del automóvil se limitó a declarar que el motociclista circulaba sin luces, sin casco y sin chaleco reflectivo.

Según la versión del automovilista, el motociclista circulaba sin luces y sin casco.
El accidentado fue asistido por bomberos voluntarios, trasladado al Hospital Distrital de Carapeguá y luego derivado de urgencia al Hospital de Trauma de Asunción.

El automóvil quedó incrustado en la parte trasera de la motocicleta.
Familiares y vecinos reclaman al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía que el caso sea investigado con objetividad e igualdad ante la ley, sin privilegios por el parentesco del conductor con la mencionada política.

Familiares y amigos del motociclista llegaron hasta la Comisaría 5ª de Carapeguá para exigir objetividad en el procedimiento.
