Preocupa a la Policía detención de agentes: “Necesitamos seguridad jurídica”

El suboficial de la Policía Nacional Gustavo Salinas había sido detenido durante unas horas por orden de la fiscala Cinthia Leiva luego de haber abatido al peligroso criminal Jorge Rolando Cardozo Jara (27), alias “Wifi”, durante un tiroteo derivado de un asalto en Ciudad del Este.

El comandante de la Policía, comisario Carlos Benítez, afirmó que “es preocupante” la detención e imputación de agentes de su institución tras intervenciones en el cumplimiento de sus funciones de seguridad.

“Necesitamos que nuestros efectivos policiales tengan seguridad jurídica”, subrayó.

Lea más: Liberan al policía que abatió a un delincuente en Ciudad del Este

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Caso del oficial Salinas

Benítez recordó que la detención del oficial Salinas fue cuestionada por la Policía en su momento, considerando los elementos en torno al caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El caso de ‘Wifi’ ha sido un caso en donde el personal confrontó a un elemento criminal que tenía un arma larga, un arma corta y chaleco antibalas, pero aun así, saltando a la vista la peligrosidad y antecedentes de este elemento, se ordenó la detención (del agente), que hemos considerado en su momento un despropósito”, expresó.

Indicó que, afortunadamente, la fiscala Leiva se rectificó y ordenó la liberación del oficial, aunque advirtió que este tipo de procedimientos no deberían ocurrir porque afectan la operatividad de la institución.

“Felizmente, la fiscal, al transcurrir las horas, levantó nuevamente la detención, pero no debería ser así porque cuando mañana le digas al efectivo que tendrá una confrontación es muy probable que diga que no vale la pena porque al final del día pueda ser imputado o detenido”, declaró.

Lea más: “Wifi” mató a un policía, según la familia de ese uniformado

Reuniones con el Ministerio Público

El comandante Benítez informó que la Policía viene manteniendo reuniones privadas con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para abordar el tema. Señaló que estos encuentros no se hacen públicos para no “contaminar” el proceso de discusión.

Además, adelantó que se reunirá con el oficial Salinas en Ciudad del Este para brindarle el respaldo institucional.