Violentan cajero automático del BNF en la Costanera de Asunción: un detenido

Un hombre fue detenido tras intentar violentar un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF), ubicado en la Costanera de Asunción. La Policía lo sorprendió manipulando de forma indebida el expendedor de dinero.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 07:08
La Policía Nacional detuvo esta madrugada a un hombre luego de sorprenderlo manipulando un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF), instalado en la intersección de Río Blanco y la avenida José Asunción Flores, en la Costanera Norte de Asunción.

El hecho ocurrió cerca de las 03:50, cuando se activó la alarma del cajero. Tras ello, los agentes ejecutaron la operación cerrojo -procedimiento habitual en este tipo de casos-, lo que permitió la detención de José María Giménez (30), quien no registra antecedentes penales.

Parte de la carcasa del cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) que fue violentado esta madrugada en la Costanera Norte de Asunción.

De acuerdo con el subcomisario Diego Carrillo, subjefe de la Comisaría 1ª de Asunción, la parte superior del cajero resultó afectada, principalmente en la pantalla y la carcasa. Sin embargo, aclaró que, según informe preliminar, la bóveda no fue forzada ni se encontraron indicios del uso de herramientas para violentarla.

El cajero automático del Banco Nacional de Fomento quedó afectado en la parte superior, donde se encuentra la pantalla y el teclado.

Cajero, fuera de servicio momentáneamente

Carrillo informó que el cajero permanecerá fuera de servicio de manera temporal, mientras los técnicos del BNF realizan los trabajos de reparación para restablecer su funcionamiento.

