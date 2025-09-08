Violentan cajero automático del BNF en la Costanera de Asunción: un detenido

La Policía Nacional detuvo esta madrugada a un hombre luego de sorprenderlo manipulando un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF), instalado en la intersección de Río Blanco y la avenida José Asunción Flores, en la Costanera Norte de Asunción.

El hecho ocurrió cerca de las 03:50, cuando se activó la alarma del cajero. Tras ello, los agentes ejecutaron la operación cerrojo -procedimiento habitual en este tipo de casos-, lo que permitió la detención de José María Giménez (30), quien no registra antecedentes penales.

De acuerdo con el subcomisario Diego Carrillo, subjefe de la Comisaría 1ª de Asunción, la parte superior del cajero resultó afectada, principalmente en la pantalla y la carcasa. Sin embargo, aclaró que, según informe preliminar, la bóveda no fue forzada ni se encontraron indicios del uso de herramientas para violentarla.

Cajero, fuera de servicio momentáneamente

Carrillo informó que el cajero permanecerá fuera de servicio de manera temporal, mientras los técnicos del BNF realizan los trabajos de reparación para restablecer su funcionamiento.