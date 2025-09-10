Concepción: rescatan cuerpo de chofer que cayó al río Paraguay

En la tarde de este miércoles se pudo extraer, de la cabina, del camión Scania R124. 420, el cuerpo del chofer que había caído al río Paraguay en la madrugada del domingo último. Luego de muchos trabajos de hombres y máquinas, finalmente se logró sacar al fallecido. La causa de muerte fue por ahogamiento y no presentaba fracturas ni heridas.