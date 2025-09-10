Concepción: rescatan cuerpo de chofer que cayó al río Paraguay

Luego de rescatar la cabina del camión del fondo del río, se iniciaron los trabajos para poder extraer el cuerpo de Rubén Darío Cubilla Barrios, de 27 años. Aproximadamente una hora después se consiguió sacar el cuerpo del fallecido y en una deslizadora se acercó a la costa.
El médico forense del Ministerio Público, Roberto Barrios, dijo que en la inspección física de Cubilla Barrios que no se encontraron fracturas ni golpes y diagnosticó como causa de muerte, asfixia por sumersión.
De acuerdo a las informaciones de las personas que vieron al fallecido dentro del habitáculo del camión, el chofer tenía puesto el cinturón de seguridad y su cuerpo estaba entero.
Cooperación
El prefecto naval de la zona Concepción, capitán de corbeta Martín Zayas, explicó que mediante las gestiones realizadas por la Armada Paraguaya, se pudo conseguir la cooperación de la empresa Arte y Estructura, SK Brasil y el remolcador Ara Porã.
Asimismo, un buzo de la Armada Paraguaya y otro privado también trabajaron arduamente en estos días.
Verificaron el camión
El camión Scania será traído hasta la costa donde se encuentra el destacamento Nanawa, dependiente de la Prefectura Naval local. Posteriormente, con ayuda de otra embarcación y una grúa se va a sacar del río y depositar en la sede naval, informó el agente fiscal Joel Cazal Cristaldo.
“Para hacer la pericia accidentológica se va a verificar el camión”, sostuvo Cazal Cristaldo.