Destruyen más de 500 kilos de cocaína incautados en Villeta

La destrucción de los 508,252 kilos de cocaína se realizó en audiencia convocada por el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo de la jueza Rosarito Montanía de Bassani y de la misma también participó la agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

La incautación se realizó el 28 de agosto por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), quienes detectaron irregularidades en un contenedor de Villeta y tras la revisión, se pudo constatar que se trataba de cocaína oculta en un cargamento de poroto, arroz y maíz. El control se realizó en el ámbito del control de exportaciones, mediante un análisis de riesgo combinado con el control no intrusivo y el uso de perros.

La carga tenía como destino declarado Países Bajos, Europa. También fueron parte del procedimiento de incautación efectivos de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) de la Policía Nacional.

El responsable de la carga está registrado como exportador, pero las autoridades no quisieron revelar su nombre; sin embargo, confirmaron que es de nacionalidad paraguaya.

Lea más: Incautan cocaína en productos de exportación en puerto de Villeta

Bolsas preparadas para despistar a perros

Las bolsas llevan la etiqueta de SJ Comercial, una empresa importadora y exportadora con sede en Fernando de la Mora, Central. Esta firma está registrada a nombre de Leonardo Franco Sánchez.

Dentro de los sacos de granos la droga iba envuelta en capas de papel carbónico y grasa, un mecanismo utilizado con el fin de despistar a los perros.

La carga había pasado por el escáner (también llamado Sistema de Control No Intrusivo), de la Aduana, donde se detectaron indicios de una posible contaminación.