Capturan e identifican a otros miembros de la banda que asaltó al intendente de Areguá

El asalto a la casa del intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Fleitas, de 47 años, sucedió en la madrugada del 26 de agosto pasado, cuando el político colorado y su familia fueron tomados de rehenes por una banda que llegó al lugar en un automóvil Toyota y que se robó de la vivienda un automóvil Hyundai.

Tres días después, la misma banda cometió otro asalto con toma de rehenes en una casa de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, en la madrugada del 29 de agosto. De hecho, en este atraco usaron el automóvil Hyundai que robaron del intendente de Areguá.

Otros cuatro días después, en la madrugada del 2 de setiembre, la banda reapareció con un nuevo atraco domiciliario en el municipio de Itauguá, tras el cual los maleantes quemaron un automóvil Toyota con el que llegaron al lugar y que es el mismo que usaron para golpear en la casa del intendente de Areguá.

Persecución, balacera y detenciones

Justamente, tras este último golpe en Itauguá, la Policía persiguió y capturó ya en la zona de Capiatá a tres miembros de la banda, Claudio Daniel Miranda González, de 37 años; Elis Raúl Flores, de 36 años, y Luis Enrique Báez, de 29 años, todos con antecedentes por robo agravado (asalto).

Tras estas detenciones, policías del departamento de Investigaciones de Central analizaron las conexiones de los tres delincuentes y descubrieron quiénes más formarían parte de la banda.

En ese sentido, los agentes arrestaron en los últimos días a Derlis Alberto Oviedo Ramírez, de 46 años, en un allanamiento en Fernando de la Mora, y a Carlos Rafael Cabrera Balmori, de 33 años, y su pareja Fátima Lorena González Machado, de 29 años, en otro procedimiento en Capiatá.

El subjefe de Investigaciones, comisario Hugo Santiago Alfredo Velázquez Vera, informó que Derlis Alberto Oviedo Ramírez colaboraba con la gavilla permitiendo que escondieran en su estacionamiento de Fernando de la Mora los vehículos usados en los atracos.

Sobre Carlos Rafael Cabrera Balmori, el comisario mencionó que sería uno de los autores materiales de los asaltos investigados y que su pareja Fátima Lorena González Machado habría actuado como rescatista del grupo en algunos de esos atracos.

De hecho, Carlos Rafael Cabrera Balmori, detenido en Capiatá, y Claudio Daniel Miranda González, uno de los tres detenidos tras el último asalto en Itauguá, serían los que aparecen en el video del ataque a una patrullera de la comisaría 11° de Arroyo Seco, el 10 de mayo de este año en Fernando de la Mora, cuando el móvil policial llevaba a un banco el dinero de una empresa privada.

Además, Carlos Rafael Cabrera Balmori ya tenía otra orden de captura pendiente por el asalto a la empresa ganadera Campos Morombí de Lambaré, registrada el 2 de junio pasado.

Los supuestos organizadores de los asaltos

Siempre según la investigación policial, los cabecillas de esta banda y a la vez organizadores de los asaltos son tres veteranos delincuentes que también ya cuentan con órdenes de captura.

Estos son Silvio Jara Villalba, de 61 años, conocido como Rengo; Celso Medina Pérez, de 56 años, apodado Joro, y Carlos Antonio Samaniego Martínez, de 59 años, alias Toti.

Los tres registran antecedentes penales desde hace varias décadas y serían los que consiguen las informaciones para los atracos y quienes designan a los autores materiales, con quienes supuestamente se reparten el dinero obtenido.

Según los policías, hay un hombre y una mujer que todavía no fueron identificados, pero que también integrarían la gavilla.