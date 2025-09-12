Los inmuebles transferidos condujeron a intervención de escribanías, explicó el fiscal

Cuatro escribanías y un surtidor fueron allanados ayer en Central, San Pedro e Itapúa, por la Fiscalía y la Policía, en el marco del operativo “Copia fiel”.

De la escribanía Ayala Brítez, ubicada en San Juan del Paraná, Itapúa, se incautaron documentos de transferencias de cuatro inmuebles, por un valor de G. 1.700 millones, que se realizaron desde la cárcel de Itapúa, cuyo titular sería el inhibido y procesado Alexandre Rodríguez Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Lo incautado fue remitido al fiscal titular de esta investigación, Alejandro Cardozo, en la capital del país.

“Los primeros hechos giraron en torno a la transferencia de cuatro inmuebles y a partir de esos eventos, se fueron profundizando las investigaciones en torno a otras posibles transferencias de bienes e inmuebles y nos topamos con elementos de sospecha serios de transferencias irregulares de ocho vehículos de alto valor económico”, comentó el fiscal Cardozo.

El 23 de mayo de 2025, la escribana Elvia del Pilar Ayala Brítez (46) habría obtenido certificados de libre disposición de bienes y constancias de que no había inhibiciones registradas a nombre de Alexandre Rodríguez Gomes, lo que permitió la transferencia de cuatro inmuebles a su abogado Óscar Tuma, todos de Pedro Juan Caballero, valorados en G. 600 millones, G. 300 millones, G. 200 millones y G. 600 millones.

“La trazabilidad de todos esos bienes nos condujeron a estas escribanías que fueron intervenidas ayer, donde encontramos lo que nos fuimos a buscar”, señaló el fiscal.

Con respecto a la participación de la escribana Ayala Brítez, que transfirió los inmuebles, indicó que aún están recopilando informaciones, pero que esas transferencias de inmuebles sirvieron de base para el primer allanamiento.

Al ser consultado si existen más inmuebles que fueron transferidos al abogado Óscar Tuma, Cardozo indicó: “Lo que tenemos son esas cuatro iniciales. Dentro de este operativo que se desarrolló ayer no existe ninguna constancia de que él haya recibido ningún otro bien”.

Causa Pavo Real Py II

Todo tipo como inmuebles, vinculados a Alexandre Rodrigues Gomes son requeridos para comiso en el marco de la causa “Pavo Real Py II” en la que fue acusado por lavado de activos y narcotráfico, el pasado 19 de agosto por los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.

Sin embargo, la investigación que tiene como objeto las transferencias hechas en escribanías, se desprendió de “Pavo Real Py II”. En este marco, están imputados Alexandre Rodrigues Gomes y su abogado defensor Óscar Tuma, por lavado de dinero, y Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), por ilícitos de alteración de datos informáticos.

En esta causa hay datos que señalan que, en agosto de 2024, 12 horas después de que se registrara la inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues, en el sistema informático de la DGRP, la supervisora Alcira Rodríguez habría alterado los datos del procesado, dejándolo “libre” para que disponga de sus bienes y, a partir de ahí transfirió cuatro propiedades a Tuma y varios vehículos a otras personas.

De esta forma, Alexandre Rodrigues habría pretendido ocultar y dispersar sus bienes, mediante terceros, para evitar el comiso de los mismos por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.