Carapeguá: detienen a sospechoso de robo domiciliario e investigan su relación con otro caso reciente

Efectivos de la Comisaría 5ª de este municipio detuvieron en la vía pública a Claudelino Santacruz Mendoza, alias “Kale”, de 36 años, tras averiguaciones realizadas sobre el hurto en el barrio María Auxiliadora. El detenido habría confesado supuestamente haber sustraído de la vivienda aproximadamente G. 2 millones.

La denuncia fue presentada a las 15:00 de hoy por Manuela Raquel Giménez Santacruz, encargada de la propiedad de Luis Lezcano Bernis, quien constató que la puerta trasera había sido forzada y que faltaba el dinero.

La mujer relató que el pasado miércoles revisó la vivienda y todo estaba en orden, pero que hoy, al regresar, encontró la puerta trasera violentada y que del ropero había desaparecido la suma de aproximadamente G. 2 millones.

Según el informe policial, Santacruz Mendoza confesó el hurto, aunque no tenía el dinero en su poder al momento de la detención. El fiscal de la Unidad N.° 1, Alcides Espínola, dispuso que quede recluido en la sede policial local, a disposición del Ministerio Público.

Este hecho se suma al hurto ocurrido anoche en la compañía Potrero, donde Fidel María Franco Gaona denunció el robo de aproximadamente G. 5.000.000 en efectivo y dos armas de fuego.

La Policía investiga si el ahora detenido tuvo participación en ambos hechos punibles.