Carapeguá: roban G. 5 millones y dos armas de fuego tras violentar ropero y alcancía

La denuncia del hurto domiciliario fue presentada esta mañana en la comisaría local por el afectado, Fidel María Franco Gaoa, de 47 años, quien relató a los agentes que los desconocidos aprovecharon que la familia se ausentó de la vivienda para llevarse los ahorros y dinero en efectivo que tenía guardado.

Además, los delincuentes sustrajeron dos armas de fuego: un rifle marca Marlin, modelo 759, empavonado negro, calibre 22 mm, y una pistola marca Fabrico Militar, calibre 9 mm, de procedencia argentina.

La víctima relató que lo autores del hecho forzaron una ventana de vidrio templado para acceder al interior, donde revisaron un ropero y rompieron una alcancía, llevándose consigo tanto billetes como monedas.

El afectado manifestó que, al regresar con sus familiares, de una actividad que tuvieron, se percató de que la ventana lateral de la casa había sido violentada. Lamentó la creciente inseguridad y expresó que “uno ya no puede dejar sola su casa porque los ladrones rondan la ciudad”.

En el lugar intervinieron agentes de Criminalística y el caso fue comunicado al Ministerio Público.