Hurtan camioneta a septuagenario que dejó las llaves puestas en Encarnación

La Comisaría Primera de Encarnación recibió una denuncia de hurto de vehículo, que habría sido cometido entre el sábado y el domingo de este fin de semana. El denunciante sería un septuagenario oriundo del barrio Villa Cándida de la ciudad.

La víctima fue identificada como Felipe González Fretes (71). El rodado de su propiedad que fue hurtado sería una camioneta de la marca Nissan UAL720 (1990), doble cabina de color gris, con patente UAB 374.

Según consta en la denuncia registrada en el acta 409/2025, el hombre indicó que dejó estacionada la camioneta frente a su domicilio, ubicado sobre la calle Eladio Otazú, cerca de las 19:00 de este sábado 13 de septiembre.

Posteriormente, el domingo a las 9:30 se percató de que su rodado no estaba en el lugar.

Dejó las llaves puestas

González refirió que habría dejado la llave puesta en el rodado, lo que facilitó aparentemente el hurto su camioneta.

Luego de verificar cámaras de circuito cerrado, se pudo observar que un hombre se acercó al vehículo y lo llevó del lugar.

Los intervinientes convocaron a personal técnico de Investigaciones y Criminalística para los trabajos de rigor. La denuncia del hecho y las imágenes fueron entregadas al Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal de turno Luz Saldívar.

El denunciante habría sufrido un hecho similar en 2018, cuando le habrían hurtado su camión, pero en esa ocasión, el criminal terminó chocando su rodado a pocas cuadras y escapó del sitio.