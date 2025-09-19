Allanamientos por caso de libanés hallado quemado en Cambyretá.

Dos allanamientos se realizaron esta tarde en Capitán Miranda y Cambyretá en el marco de la investigación del hallazgo de un cuerpo calcinado en la compañía Campichuelo, el 11 de septiembre último. La víctima sería Mohamed Ali Awala (55), con un amplio prontuario de antecedentes por todo tipo de delitos, incluida la trata de personas.

La primera intervención se desarrolló en una vivienda del barrio Ytororô de Capitán Miranda, residencia de Marcelo Rafael Alderete Ramos (29), con antecedentes por un hecho de intento de homicidio en 2024. La incursión estuvo encabezada por el agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2, especializada en la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos, Enrique Fornerón. En este procedimiento se incautaron un arma y dinero en efectivo.

El segundo procedimiento fue realizado por la titular de la Unidad Penal Nº 1, Rocío Valdez. Como resultado, incautaron dinero, una pistola, drogas tipo crack y cocaína, además de un vehículo Toyota Premio, color plata, con matrícula BSP 635, presuntamente utilizado para cometer el crimen.

Lea más: Abuso sexual en niños: docente denunció que su alumna era toqueteada por su padrastro

Un detenido

La titular de la causa dispuso la detención de Nery Ismael González Vázquez (28), domiciliado en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá. El joven no posee antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se presume que habría otra persona detenida, pero por la naturaleza de la investigación los intervinientes no dieron detalles ni confirmaron esta versión. Según fuentes, podría tratarse de uno de los autores materiales del hecho, quien cuenta con antecedentes por intento de homicidio en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los intervinientes no descartaron que se realicen más allanamientos en el marco de esta investigación.

Lea más: Indignación por presunto caso de abuso sexual en escuela de Itapúa

El hecho investigado

La tarde del jueves 11 de septiembre, pobladores de la compañía colonia Paraná, del distrito de Cambyretá, denunciaron la incineración de una camioneta al costado del camino vecinal conocido como Ruta 14. Bomberos voluntarios de la ciudad constataron que en su interior se encontraba un cuerpo humano calcinado por las llamas.

El hecho fue reportado cerca de las 17:40, a través del sistema 911. Según los intervinientes, el cuerpo quedó irreconocible, por lo que aún no pudo ser identificado.

Entretanto, lograron identificar el rodado, que sería una Toyota Hilux D/C 4x4, automática, de color negro, con matrícula AALF 880, registrada a nombre de Junior Mohamad Awala López (24), oriundo de Capiatá. A pocos metros del lugar donde estaba la camioneta, los investigadores hallaron billetes de moneda nacional quemados, así como un revólver de la marca Dóberman, calibre .22 mm.

Además, encontraron una botella de plástico que, presumiblemente, fue utilizada para rociar combustible. Los elementos fueron incautados y puestos a disposición del agente fiscal de turno.

Lea más: Violento asalto a cambista en Encarnación

Identidad de la víctima

Según el personal del Departamento de Investigaciones, lograron contactar al propietario del rodado, quien señaló que su padre, Ali Mohamad Awala (55), viajó a Encarnación con su camioneta y actualmente se encuentra desaparecido.

La fiscala de turno al inicio de la investigación, Luz Saldívar, indicó que todavía no se puede confirmar plenamente que el cuerpo pertenezca al ciudadano desaparecido, como tampoco se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un posible homicidio. No obstante, los indicios apuntan a que se trataría de este hombre.

Se trataría de un conocido comerciante que solía ir a Encarnación por cuestiones de negocio. Según el sistema informático de la Policía Nacional, el hombre posee 16 antecedentes, entre ellos por estafa (2004, 2008, 2009, 2014, 2017); falsificación de instrumentos públicos (2008, 2010); trata de personas (2008); robo (2008); y exposición al peligro (2008).

Fue parte de la comisión directiva de la Liga Capiateña de Fútbol, donde fue reelecto en 2020 como vicepresidente segundo. En la misma comisión, el vicepresidente de ese entonces fue Erico Galeano.

Además, fuentes habrían afirmado que se trataría de un informante de la Policía y la Senad, por lo que se afianza la hipótesis de que se trató de un homicidio por ajuste de cuentas.