Justicia brasileña decreta prisión preventiva para empresario de la Triple Frontera

El empresario fronterizo Jorbel Griebeler, dueño de una de las mayores firmas del sector de comercio electrónico de la Triple Frontera, enfrenta un pedido de prisión preventiva en Brasil en el marco de una investigación sobre un presunto esquema de fraude fiscal y evasión tributaria en el estado Santa Catarina. El año pasado se había reunido con el presidente Santiago Peña.