Justicia brasileña decreta prisión preventiva para empresario de la Triple Frontera

La Justicia del estado de Santa Catarina, en Brasil, decretó prisión preventiva contra el empresario Jorbel Griebeler, propietario de la cadena Cellshop, una de las mayores firmas del sector de comercio electrónico y tiendas físicas en la región de la Triple Frontera.
La medida se enmarca dentro de la Operación “Mercado de Pandora”, desarrollada por el Grupo de Actuación Especial de Combate a las Organizaciones Criminales (GAECO), en apoyo a la 6ª Fiscalía del municipio de Chapecó.
Según medios brasileños, Griebeler es uno de los principales investigados en un esquema que habría ocasionado millonarias pérdidas al fisco a través de supuestos delitos de fraude fiscal y evasión tributaria en operaciones de comercio electrónico. El Ministerio Público de Santa Catarina confirmó su inclusión en la lista de investigados.
El empresario, reconocido en el ámbito comercial de la frontera, fue homenajeado recientemente en Foz do Iguaçu, donde recibió el Título de Ciudadano Honorario otorgado por el Poder Legislativo Municipal, en reconocimiento a su trayectoria empresarial.
Empresario se reunió con Peña
Griebeler también había participado en julio pasado de una reunión en Asunción con el presidente Santiago Peña, durante la firma del decreto del nuevo Régimen de Turismo de Compras, iniciativa que buscaba incentivar la economía en las zonas fronterizas. En aquel encuentro estuvieron presentes también el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y representantes de la Unión Industrial Paraguaya.