Periodista que sufrió atentado en Lambaré admite que no cuenta con custodia personal

El periodista Carlos Benítez, cuyo domicilio fue baleado en la noche del pasado jueves por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, fue convocado este lunes por la Comisión Mafia de los Pagarés, y denunció que sigue sin custodia policial.

Además, afirmó que no hay garantías ante estos ataques y cuestionó a la Fiscalía por la falta de avance en las investigaciones.

“Yo presumo que vendría por parte de la Mafia de los Pagarés, porque es un tema en el que nosotros estamos insistiendo como medio. Además, ahí hay todo tipo de ofertas, tentaciones de dinero, nosotros nunca cedimos y seguimos con la investigación”.

Luego comentó que ellos atacaban su persona a través de perfiles falsos. “Me enviaron mensajes que me hacían sospechar que me estaban haciendo un seguimiento fuerte. Me decían que tenían un lugar donde podía ir a vivir, porque yo estaba saliendo de mi casa por unas refacciones que estaba haciendo”.

Por ese tipo de cosas y por la insistencia en cuanto a ofrecimiento económico para bajar las publicaciones sobre el tema, es que apunta a que el atentado que sufrió fue por el tema de la Mafia de los Pagarés.

Ante la consulta sobre qué le mencionó la fiscalía sobre el atentado, expresó: “Estuve conversando con la fiscal Verónica Mayor, que es quien lleva mi caso, para que oficie a la comisaría de mi pueblo, para que mi madre, que está sola, pueda tener un resguardo, pero hasta ahora no pudo verificar esta situación”.

Con relación a las cámaras de seguridad de la zona, sostuvo que los investigadores levantaron lo que pudieron, pero que todavía no le pasaron ningún informe.

Para finalizar, aclaró que no tiene resguardo personal, pero sí en su vivienda, además de confirmar que hasta el momento no volvió a recibir amenazas luego del atentado.