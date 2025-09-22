Periodista que sufrió atentado estará hoy en el Senado ante la comisión “antimafia”

El Senado escuchará este lunes al periodista Carlos Benítez, director del medio El Observador, quien sufrió un atentado a balazos contra su vivienda días atrás. La convocatoria fue realizada por la comisión especial que investiga el caso conocido como la “mafia de los pagarés".

El senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión, explicó que el caso de Benítez está directamente vinculado a su labor periodística, ya que su medio viene denunciando de forma sistemática las maniobras del esquema de cobro irregular de pagarés.

Lea más: Comisión del Senado escuchará a periodista y a jueces por mafia de los pagarés

“El disparo viene a coronar una serie de denuncias y hostigamiento. Nos preocupa muchísimo porque se trata de un periodista que dirige un medio especializado en temas judiciales y que le está dando un seguimiento constante a este caso”, señaló Filizzola en conversación con la prensa.

Preocupan atentados contra la prensa

El legislador advirtió que el ataque se produce en un contexto de amenazas y atentados contra comunicadores, lo que refleja un escenario muy complicado para la libertad de prensa en el país. “El periodismo está pasando un mal momento en general, y este episodio nos preocupa aún más porque se vincula a una de las estafas más grandes de la historia reciente de nuestro país”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Filizzola añadió que detrás de la mafia de los pagarés existen intereses económicos y políticos de gran peso, además de procesos judiciales en curso, lo que vuelve más complejo el trabajo de la comisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Atentado contra periodista de Lambaré: lo que se sabe hasta el momento

La reunión con Benítez está prevista para este mediodía en el Senado. “Nos pareció fundamental, este, tenerle, invitarle a la Comisión y vamos a escuchar su testimonio y también los aportes que pueda dar, pero sobre todo también es como una muestra de solidaridad y apoyo”, explicó el parlamentario.