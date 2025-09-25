Video: esto dice la jefa del registro electoral detenida con marihuana en Brasil

La jefa del Registro Electoral de Caaguazú, Ada Inés Caballero Pereira (37), fue detenida en el municipio de Cóndor, estado de Río Grande do Sul (Brasil), junto a su pareja, Omar Gregorio Congregado (42), por un traslado de 202 kilos de marihuana.

Según la funcionaria, fue su novio quien la convenció de viajar al vecino país, solo “de paseo y por un rato nomás”, sin embargo, ya dentro del territorio brasileño, continuaban su trayecto por varias ciudades.

“Ni entrada al país hicimos porque era un rato nomás a Cascabel... no teníamos ropa ni nada, yo ni desodorante, ropa, nada tenía. Luego ya todo era muy lejos y él me decía que un poquito más nomás, que ya era cerquita”, comentó.

También comentó que llegaron a dormir en un hotel durante su viaje y cuando vio a la Policía se empezó a llorar porque “no sabía lo que estaba pasando”.

Funcionaria responsabiliza a su novio

Conforme lo que declaró Caballero Pereira, su “error” fue hacer caso a la propuesta de su pareja de conocer más el territorio brasileño.

“Ya me venía peleando con Omar, no hablaba con él y no me decía dónde era el destino. Yo le dije que iba a agarrar un bus y volver; tengo que trabajar y tres hijos. No sabía qué estaba pasando, vine como invitada”, reiteró.

De acuerdo con la investigación, la droga estaba siendo transportada en un vehículo Peugeot con chapa argentina al mando de un ciudadano argentino de 35 años. Por su parte, la jefa del Registro Electoral y su acompañante viajaban en un automóvil Toyota Fielder con matrícula paraguaya, actuando como "exploradores".

Caballero Pereira sería una reconocida activista de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y sus redes sociales se la observa en fotografías junto al diputado nacional de Caaguazú, Miguel Ángel del Puerto (ANR – HC), además de compartir constantemente publicaciones relacionadas a la gestión política del legislador.

