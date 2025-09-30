Docente fallece en San Lorenzo al pisar un cable suelto de la ANDE

En la mañana de este martes, alrededor de las 09:00, agentes del Puesto Policial 002 – Villa 24 de Junio, San Lorenzo, intervinieron tras el hallazgo de una mujer sin signos de vida en la vía pública, en inmediaciones de las calles Río Paraguay c/ Laguna Grande, barrio Laurelty.

La víctima fue identificada como Milka Jael Carrillo Battilana (29 años), domiciliada en la ciudad de Luque. La misma fue encontrada tendida en el pavimento, en posición de decúbito ventral, con un cable de baja tensión colgado debajo de ella.

Según el informe, la víctima se desempeñaba como docente suplente en la Escuela Las Almenitas Norte, dependiente del Colegio Las Colinas. La mujer habría fallecido al entrar en contacto con el cable de baja tensión de la ANDE.

En el lugar se constituyó el agente fiscal de Turno, abogado Gerardo Chamorro, junto a personal de la ANDE, Criminalística y la médica forense Dra. Silvia Giménez, quien diagnosticó como probable causa de muerte “shock cardiogénico por electrocución”.

Por disposición fiscal, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para los procedimientos de rigor.