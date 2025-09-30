Hombre fue detenido tras incendiar su casa luego de discutir con su pareja

Sabino Domínguez (66) fue detenido este lunes en la ciudad de Natalicio Talavera, Departamento de Guairá, tras ser sindicado como responsable de incendiar su vivienda luego de discutir con su pareja.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40 en una vivienda de material cocido con techo de tejas, ubicada en el barrio San Miguel, donde residían Domínguez y su pareja, Rosa Isabel Núñez González (38).

Según el informe policial, la mujer relató que durante la siesta discutió con Domínguez y decidió salir de la casa. Minutos después, aproximadamente a las 16:20, recibió un mensaje de texto en el que el hombre la amenazaba con incendiar la vivienda.

Mientras Núñez se dirigía a la comisaría local para formalizar la denuncia, vecinos la alertaron sobre una explosión en la casa. Al acudir al lugar, constató que el inmueble ya estaba en llamas.

La policía fue notificada de inmediato y convocó a los Bomberos Voluntarios de Mauricio José Troche, quienes lograron sofocar el incendio.

Posteriormente, se realizó un rastrillaje en la zona para ubicar al presunto responsable. Domínguez fue finalmente localizado en la vía pública, en el barrio San Isidro del mismo distrito, donde se produjo su detención.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal Rocío Rivas, quien interviene en la causa por el supuesto incendio intencional de vivienda. No se registraron víctimas, aunque los daños materiales en la casa fueron significativos.